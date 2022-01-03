По двум причинам: в мире отменили более трех тысяч авиарейсов
Источник:"Голос Америки"
В мире отменили более трех тысяч авиационных рейсов. Из них около двух тысяч – в Соединенных Штатах Америки.
Рейсы отменили в воскресенье 2 января 2022 года. Об этом сообщило издание, ссылаясь на данные подсчета сайта отслеживания FlightAware.
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В мире отменили ориентировочно 3300 авиарейсов
Более 3300 рейсов отменили в воскресенье (говорится о 2 января – 24 канал), в том числе более 1900 рейсов – которые прилетают или вылетают из или в пределах Соединенных Штатов,
– говорится в сообщении.
Более того, если учитывать рейсы, которые задержали, однако не отменили, то речь идет о более чем 4800 рейсах.
Причин отмен и переносов рейсов две:
- на фоне распространения штамма коронавируса Омикрон;
- из-за неблагоприятных погодных условий.
В частности известно, что многие экипажи из-за распространения коронавируса ушли на карантин.
Более того, многие сотрудники авиакомпаний боятся заразиться коронавирусом. Именно поэтому они оформляют больничные или берут отпуска.
Коротко о последних новостях относительно авиационных рейсов
- В январе 2022 года из-за дефицита кадров американская компания United Airlines предлагает своим пилотам втрое большую зарплату. Дефицит персонала возник из-за распространения штамма Омикрон.
- 27 декабря авиакомпании также массово отменяли рейсы. Речь о более чем 2 200 авиарейсах по всему миру. Это произошло из-за распространения коронавируса.
- Кроме того, немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене 33 тысяч рейсов в зимнем расписании. Причина в том, что пилоты просто не могут выйти на межконтинентальные рейсы из-за того, что заболели Омикроном.
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