По двум причинам: в мире отменили более трех тысяч авиарейсов

В мире отменили более трех тысяч авиационных рейсов. Из них около двух тысяч – в Соединенных Штатах Америки.

Рейсы отменили в воскресенье 2 января 2022 года. Об этом сообщило издание, ссылаясь на данные подсчета сайта отслеживания FlightAware.

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В мире отменили ориентировочно 3300 авиарейсов

Более 3300 рейсов отменили в воскресенье (говорится о 2 января – 24 канал), в том числе более 1900 рейсов – которые прилетают или вылетают из или в пределах Соединенных Штатов,

– говорится в сообщении.

Более того, если учитывать рейсы, которые задержали, однако не отменили, то речь идет о более чем 4800 рейсах.

Причин отмен и переносов рейсов две:

на фоне распространения штамма коронавируса Омикрон;

из-за неблагоприятных погодных условий.

В частности известно, что многие экипажи из-за распространения коронавируса ушли на карантин.

Более того, многие сотрудники авиакомпаний боятся заразиться коронавирусом. Именно поэтому они оформляют больничные или берут отпуска.

Коротко о последних новостях относительно авиационных рейсов

В январе 2022 года из-за дефицита кадров американская компания United Airlines предлагает своим пилотам втрое большую зарплату. Дефицит персонала возник из-за распространения штамма Омикрон.

27 декабря авиакомпании также массово отменяли рейсы. Речь о более чем 2 200 авиарейсах по всему миру. Это произошло из-за распространения коронавируса.

Кроме того, немецкая авиакомпания Lufthansa заявила об отмене 33 тысяч рейсов в зимнем расписании. Причина в том, что пилоты просто не могут выйти на межконтинентальные рейсы из-за того, что заболели Омикроном.

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