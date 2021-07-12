Новый абсурд от Путина

Украина якобы устраивает на Донбассе "кровавые провокации" и представляет из себя "жертву". Об этом президент страны-агрессора заявил в своей циничной статье на украинском языке.

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Путин считает, что попыткой урегулировать ситуацию на Донбассе Киев просто привлекает к себе внимание каких-то "внешних покровителей и хозяев".

Глава Кремля уверяет, что Киеву, мол, Донбасс вообще не нужен. Для объяснения таких слов он даже придумал аж 2 причины:

жители Донбасса "никогда не примут те порядки, которые им пытаются навязать силой, блокадой, угрозами";

Украина не хочет договариваться с так называемыми террористическими "ДНР" и "ЛНР".

Все действия Украины якобы основаны на "постоянном культивировании образа внутреннего и внешнего врага". А занимается этим Киев, по мнению Путина, "под протекторатом западных государств".

Обратите внимание! Украина на всех международных площадках говорит о важности урегулирования конфликта на Донбассе и выполняет обязательства, в то же время Россия упорно все игнорирует. К примеру, именно Москва уже длительное время блокирует обмен пленными.



Кроме того, сотрудничать с вымышленными республиками боевиков Киев не будет. Так как их не признает ни Украина, ни одна другая цивилизованная страна. За исключением разве что самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Что известно о статье Путина