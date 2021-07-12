Новий абсурд від Путіна

Україна буцімто влаштовує на Донбасі "криваві провокації" та вдає з себе "жертву". Про це президент країни-агресора заявив у своїй цинічній статті українською мовою.

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Путін вважає, що намаганням врегулювати ситуацію на Донбасі Київ просто привертає до себе увагу якихось "зовнішніх покровителів і хазяїв".

Очільник Кремля запевняє, що Києву, мовляв, Донбас взагалі не потрібен. Для пояснення таких слів він навіть придував аж 2 причини:

мешканці Донбасу "ніколи не приймуть ті порядки, які їм намагаються нав'язати силою, блокадою, погрозами";

Україна не хоче домовлятися з так званими терористичними "ДНР" та "ЛНР".

Всі дії України нібито засновані на "постійному культивуванні образу внутрішнього і зовнішнього ворога". А займається цим Київ, на думку Путіна, "під протекторатом західних держав".