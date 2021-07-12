Президент України прокоментував питання війни на Донбасі під час інтерв'ю литовському ЗМІ. Президент також заявив, що війну завершити можливо.
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Зеленський прокоментував, як можна завершити війну
Завершення війни – не кажучи вже про те, що це мій пріоритет, і перш за все мій пріоритет як громадянина України – я вважаю, що це конкретні кроки,
– заявив Зеленський.
Президент зауважив, – якщо протягом 7 місяців не було великих зіткнень або вибухів, то це говорить про те, що можливо завершити війну на Донбасі.
Також Зеленський доповнив, що:
- "не став б президентом, якби не відчував, що у мене є і здатність, і бажання, і енергія, і прагнення, і політична воля;
- але цього виявилося недостатньо, щоб закінчити війну за рік;
- те ж саме має бути і з Росією".
Якщо Росія захоче цього завтра, ми закінчимо цю війну дуже скоро,
– сказав президент.
Війна на Донбасі: останні новини
- Протягом минулої доби, 11 липня, окупанти 8 разів порушили режим тиші на Донбасі.
- Бойовики обстріляли позиції бійців ЗСУ неподалік Новоселівки, Широкиного, Авдіївки та населених пунктів Нью-Йорк і Піски.
- Зафіксували також 2 прольоти безпілотників, які перетнули лінію розмежування.
- 12 липня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що загострення від Росії до Дня Незалежності наразі не зафіксували.