Президент України прокоментував питання війни на Донбасі під час інтерв'ю литовському ЗМІ. Президент також заявив, що війну завершити можливо.

Зеленський прокоментував, як можна завершити війну

Завершення війни – не кажучи вже про те, що це мій пріоритет, і перш за все мій пріоритет як громадянина України – я вважаю, що це конкретні кроки,

– заявив Зеленський.

Президент зауважив, – якщо протягом 7 місяців не було великих зіткнень або вибухів, то це говорить про те, що можливо завершити війну на Донбасі.

Також Зеленський доповнив, що:

"не став б президентом, якби не відчував, що у мене є і здатність, і бажання, і енергія, і прагнення, і політична воля;

але цього виявилося недостатньо, щоб закінчити війну за рік;

те ж саме має бути і з Росією".

Якщо Росія захоче цього завтра, ми закінчимо цю війну дуже скоро,

– сказав президент.

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