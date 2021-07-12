Президент Украины прокомментировал вопрос войны на Донбассе во время интервью литовскому СМИ. Президент также заявил, что войну завершить возможно.
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Зеленский прокомментировал, как можно завершить войну
Завершение войны – не говоря уже о том, что это мой приоритет, и прежде всего мой приоритет как гражданина Украины – я считаю, что это конкретные шаги,
– заявил Зеленский.
Президент отметил: если в течение 7 месяцев не было крупных столкновений или взрывов, то это говорит о том, что возможно завершить войну на Донбассе.
Также Зеленский дополнил, что:
- "не стал бы президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля;
- но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год;
- то же самое должно быть и с Россией".
Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро,
– сказал президент.
Война на Донбассе: последние новости
- За прошедшие сутки, 11 июля, оккупанты 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе.
- Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ неподалеку Новоселовки, Широкино, Авдеевки и населенных пунктов Нью-Йорк и Пески.
- Зафиксировали также 2 пролета беспилотников, которые пересекли линию разграничения.
- 12 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что обострения от России ко Дню Независимости пока не зафиксировали.