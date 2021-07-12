Президент Украины прокомментировал вопрос войны на Донбассе во время интервью литовскому СМИ. Президент также заявил, что войну завершить возможно.

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Зеленский прокомментировал, как можно завершить войну

Завершение войны – не говоря уже о том, что это мой приоритет, и прежде всего мой приоритет как гражданина Украины – я считаю, что это конкретные шаги,

– заявил Зеленский.

Президент отметил: если в течение 7 месяцев не было крупных столкновений или взрывов, то это говорит о том, что возможно завершить войну на Донбассе.

Также Зеленский дополнил, что:

"не стал бы президентом, если бы не чувствовал, что у меня есть и способность, и желание, и энергия, и стремление, и политическая воля;

но этого оказалось недостаточно, чтобы закончить войну за год;

то же самое должно быть и с Россией".

Если Россия захочет этого завтра, мы закончим эту войну очень скоро,

– сказал президент.

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