В Закарпатье после проверок ТЦК возбудили уголовные дела
В Закарпатье после проверок ТЦК было возбуждено несколько уголовных дел. Трем военнослужащим уже предъявлено подозрение, среди них – двое руководителей.
О результатах мониторинга рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Что известно о подозрениях в адрес сотрудников ТЦК?
В одном из районных ТЦК, где ранее фиксировались нарушения и ненадлежащие условия пребывания людей, провели ремонт и улучшили условия. Также в области назначили нового временного исполняющего обязанности руководителя областного ТЦК.
Изменения произошли и в руководстве районных территориальных центров комплектования. Кроме того, в ТЦК установили камеры видеонаблюдения и ввели отдельный телефон для оперативной связи с родственниками людей, которых доставляют в центры.
Одним из результатов проверок стали уголовные дела. По материалам проведенных мониторингов возбудили несколько дел, а трем военнослужащим ТЦК уже сообщили о подозрении.
Закрывать глаза на нарушения прав граждан никто не будет. Работаем дальше,
– заявил Лубинец.
В то же время проверки ТЦК в Закарпатье продолжаются, а правоохранители должны установить все обстоятельства возможных нарушений.
Напомним, ранее Лубинец сообщал о вопиющих нарушениях, которые выявил его представитель Крючков во время проверки военкоматов в Закарпатье.
Наибольшее беспокойство во время проверки вызвала ситуация в Береговском районном ТЦК и СП. Там сотни военнообязанных могли незаконно удерживаться в помещении центра, в частности люди, имевшие действующие отсрочки от мобилизации. Им якобы не разрешали покидать территорию ТЦК, а отсрочки могли аннулировать без предусмотренных законом процедур.
В ходе мониторинга, в частности, были выявлены случаи блокирования выходов для военнообязанных, отмены отсрочек без проведения заседаний соответствующих комиссий и внесения недостоверной информации в государственную систему. Как отмечается, для лишения людей законных прав должностные лица могли использовать фиктивные рапорты.
Кроме того, проверка выявила ненадлежащие условия пребывания на сборном пункте. Речь идет о неудовлетворительном санитарном состоянии туалетов, а также о нехватке питьевой воды, постельного белья, одеял и средств гигиены.
По словам Дмитрия Лубинца, только в течение июля его представителю удалось добиться освобождения 11 человек, которых, по его информации, незаконно удерживали в этом ТЦК. Еще двух граждан освободили непосредственно во время проведения проверки.