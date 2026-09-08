В Закарпатье после проверок ТЦК возбудили уголовные дела

В Закарпатье после проверок ТЦК было возбуждено несколько уголовных дел. Трем военнослужащим уже предъявлено подозрение, среди них – двое руководителей.

О результатах мониторинга рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Что известно о подозрениях в адрес сотрудников ТЦК?

В одном из районных ТЦК, где ранее фиксировались нарушения и ненадлежащие условия пребывания людей, провели ремонт и улучшили условия. Также в области назначили нового временного исполняющего обязанности руководителя областного ТЦК.

Изменения произошли и в руководстве районных территориальных центров комплектования. Кроме того, в ТЦК установили камеры видеонаблюдения и ввели отдельный телефон для оперативной связи с родственниками людей, которых доставляют в центры.

Одним из результатов проверок стали уголовные дела. По материалам проведенных мониторингов возбудили несколько дел, а трем военнослужащим ТЦК уже сообщили о подозрении.

Закрывать глаза на нарушения прав граждан никто не будет. Работаем дальше,

– заявил Лубинец.

В то же время проверки ТЦК в Закарпатье продолжаются, а правоохранители должны установить все обстоятельства возможных нарушений.

Напомним, ранее Лубинец сообщал о вопиющих нарушениях, которые выявил его представитель Крючков во время проверки военкоматов в Закарпатье.

Наибольшее беспокойство во время проверки вызвала ситуация в Береговском районном ТЦК и СП. Там сотни военнообязанных могли незаконно удерживаться в помещении центра, в частности люди, имевшие действующие отсрочки от мобилизации. Им якобы не разрешали покидать территорию ТЦК, а отсрочки могли аннулировать без предусмотренных законом процедур.

В ходе мониторинга, в частности, были выявлены случаи блокирования выходов для военнообязанных, отмены отсрочек без проведения заседаний соответствующих комиссий и внесения недостоверной информации в государственную систему. Как отмечается, для лишения людей законных прав должностные лица могли использовать фиктивные рапорты.

Кроме того, проверка выявила ненадлежащие условия пребывания на сборном пункте. Речь идет о неудовлетворительном санитарном состоянии туалетов, а также о нехватке питьевой воды, постельного белья, одеял и средств гигиены.

По словам Дмитрия Лубинца, только в течение июля его представителю удалось добиться освобождения 11 человек, которых, по его информации, незаконно удерживали в этом ТЦК. Еще двух граждан освободили непосредственно во время проведения проверки.