По итогам встречи Трюдо и Зеленского: Канада объявила о новом пакете поддержки Украины

После визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо страна объявила новую поддержку для нашего государства. Речь идет о дополнительных средствах на военную помощь.

Соответствующую информацию сообщили на сайте правительства Канады. Об этом написали после визита Джастина Трюдо в Украину.

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Канада предоставит Украине еще 41 миллион долларов

Сегодня (говорится о 8 мая – 24 канал) премьер-министр объявил о дополнительных мерах и инвестициях для продолжения поддержки Украины. В частности, о предоставлении дополнительной военной помощи в размере 50 миллионов канадских долларов (ориентировочно 41 миллион американских долларов – 24 канал) в виде артиллерии, боеприпасов и легких бронированных машин гражданского производства,

– говорится в сообщении.

Также премьер объяснил, какое оружие будут предоставлять в рамках этой помощи. Кроме того, заверил, что на год Канада отменит пошлины на украинский импорт. Более того, анонсировал новые санкции против России, в частности против:

21 человека из России, в частности олигархов и приближенных к путинскому режиму людей;

19 человек в российском оборонном секторе и 5 организаций. В частности, за то, что оказывали косвенную или прямую поддержку российским военным.

Визит в Украину и позиция премьера Канады: коротко

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо посетил Киев 8 мая. Политик побывал также в Ирпене и был шокирован тем, в каком состоянии находится город. Также на него самое большое впечатление произвело то, что враг атаковал именно гражданские объекты.

Впоследствии он побывал на возобновлении работы посольства Канады в Киеве. И лично участвовал в поднятии флага с кленовым листом.

После этого Джастин Трюдо встретился с Владимиром Зеленским и провел с ним переговоры. В частности, отметил, что Владимир Путин сильно просчитался относительно того, насколько мощно и решительно украинский народ будет защищать свою землю.

Канадский премьер объяснил, что ни одно бряцание Путина оружием не может помешать тому, чтобы "Большая семерка" и все цивилизованные страны стояли на стороне Украины и против вторжения России. В то же время все зверства, которые были совершены в Мариуполе, Буче и других городах, лишь усиливают желание стран обеспечить, чтобы Путин проиграл эту войну.

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