Красноречивый видеоролик опубликовал Евгений Черней. Как известно, инцидент произошел в селе Пасека Мукачевского района.

Интересно Укрзализныця хотела закупить золотые ершики за 1,3 миллиона для туалета на киевском вокзале

На видео можно увидеть, как люди в униформе косят бурьян, находясь в снежных сугробах. К тому же на улице в это время идет снег.

Хватит переживать, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят. Будьте оптимистами, как сотрудники УЗ, и готовьтесь к лету,

– подписал видео Евгений Черней.

В то же время один из пользователей соцсетей пояснил, что мужчины работают на колеях, и должны "косить" кусты, не траву.

"На видео кустов мало, но это возле дороги или переезда. Но ребята за день проходят не один километр", – написал комментатор.

Работников Укрзализныци отправили косить бурьян: смотрите видео

Реакция соцсетей:

"Абсолютно здоровые люди выполняют указания руководителей";

"Чистая правда. После этого видео, я наконец успокоилась, что не сошла с ума и глаза мои меня не подводят. Я эту "картину маслом" видела собственными глазами. Лишь не понимала, что они там делают в снегу с теми косами, теперь уже знаю, траву искали";

"Значит надо круглый год косить. А мы не знали. Теперь будут знать все";

"Задачи и указания – неадекватные";

"Не удивили. Сам, когда работал на железной дороге, лично косил траву по колени в снегу в марте".

Заметим, что сообщение за 2 дня собрало уже более 250 реакций, 56 комментариев и 1,2 тысячи распространений.

Полный текст публикации Сергея Чернея:

Закарпатцы! Хватит переживать что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят и тому подобное ... Будьте оптимистами, как работники Укрзализныци и готовьтесь к лету!!!