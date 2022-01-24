В целом ремонт уборной на Центральном вокзале должен был обойтись в 22,4 миллиона гривен. Несколько бюджетнее, однако тоже дорогостоящим должен был выйти ремонт уборной на Южном вокзале – 8,3 миллиона гривен.
Актуально Укрзализныця приобретет 30 плацкартных вагонов с современным оборудованием
Все по-богатому
Журналисты обратили внимание на то, что как в платных, так и в бесплатных туалетах Укрзализныця планировала установить разнообразную элитную сантехнику и аксессуары.
Речь идет не только о золотых ершиках, но и о сушилках для рук от дорогого бренда Dyson, биде с функцией унитаза TOTO Neorest AC с функциями омывания с массажем, регулировка температуры подогрева сидения и дистанционное управление смывом унитаза.
Кроме того, в вокзальных уборных должны были появиться душевые гарнитуры с несколькими массажными режимами, а также сенсорные диспенсеры для туалетной бумаги.
Тендер с "сюрпризом"
Также расследователи предположили, что Укрзализныця намеренно прописала несколько дискриминационных требований в условиях тендеров. Например, от участников требовали вместе с пакетом необходимых документов подавать акт осмотра объекта с подписью от уполномоченного лица заказчика. Еще одно странное требование – потребность предоставления аналогичных договоров о ремонте общественных уборных за последние два года.
После огласки Укрзализныця пообещала убрать из условий тендера лишнее / Фото из фейсбука Dozorro
Огласка сделала свое дело
В конце концов после огласки, которую получили сомнительные тендеры, в Укрзализныце пообещали пересмотреть требования закупок. В частности, из них должны убрать все лишнее.
Текст публикации Dozorro:
UPD: требования в закупке пообещали пересмотреть и убрать из них лишнее.
Туалетные истории от Укрзализныци – для вокзала планируют купить золотых ершиков на свыше 1,3 миллиона гривен и биде по 380 тысяч гривен.
Имеем ремонты уборных:
- на Центральном вокзале – 22,4 миллиона гривен;
- на Южном вокзале – 8,3 миллиона гривен.
Те уборные действительно нуждаются в ремонте – хорошо, что его хотят сделать и функциональным, и красивым. Обновить должны как платные, так и бесплатные туалеты.
Однако самое интересное там кроется в описании товаров в закупке – сантехники и других необходимых штук. Например, ершики для унитаза должны быть цвета золота, а сушилки для рук – от Dyson.
Также в перечне есть три биде с функцией унитаза TOTO Neorest AC. В сети его можно найти за 380 тысяч гривен. Среди характеристик – омывание с функцией массажа, регулировка температуры подогрева сиденья и дистанционное управление смывом унитаза. Похожая история и с душевыми гарнитурами, которые должны иметь несколько массажных режимов, сенсорные диспенсеры для туалетной бумаги и так далее.
Конечно, заказчик разрешил предлагать аналоги, так как на открытых торгах иначе нельзя. Однако эти аналоги должны иметь такие же или лучшие характеристики, как у указанных товаров. Поэтому предложить что-то подешевле будет трудно.
Впрочем, и это еще не конец. Мы подозреваем, что Укрзализныця выписала несколько потенциально дискриминационных требований в свои тендеры.
Вместе с другими документами, бизнес должен подать на торги акт осмотра объекта с подписью от уполномоченного лица заказчика. А что, если она не подпишет? Значит, судьба такая? Кроме этого, потенциальные подрядчики должны предоставить аналогичные договоры. Только почему-то только за последние два года и на ремонт именно общественных уборных.
В конце концов, обновление туалетов на вокзале – полезная вещь. И мы не хотим отбивать у Укрзализныци тягу к эстетичности. Но было бы хорошо взвесить затраты и подобрать более рациональные варианты оборудования.