Загалом ремонт вбиральні на Центральному вокзалі мав обійтися у 22,4 мільйона гривень. Дещо бюджетнішим, проте теж дороговартісним мусив вийти ремонт вбиральні на Південому вокзалі – 8,3 мільйона гривень.
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Все по-багатому
Журналісти звернули увагу на те, що як у платних, так і в безкоштовних туалетах Укрзалізниця планувала встановити різноманітну елітну сантехніку та аксесуари.
Йдеться не лише про золоті йоржики, але й про сушарки для рук від дорогого бренду Dyson, біде з функцією унітазу TOTO Neorest AC з функціями омивання з масажем, регулювання температури підігріву сидіння та дистанційного управління змивом унітазу.
Крім того, на вокзальних вбиральнях мали з'явитися душові гарнітури з кількома масажними режимами, а також сенсорні диспенсери для туалетного паперу.
Тендер із "сюрпризом"
Також розслідувачі припустили, що Укрзалізниця навмисно прописала декілька дискримінаційних вимог в умовах тендерів. Наприклад, від учасників вимагали разом з пакетом необхідних документів подавати акт огляду об’єкту з підписом від уповноваженої особи замовника. Ще одна дивна вимога – потреба надання аналогічних договорів про ремонт громадських вбиралень за останні два роки.
Після розголосу Укрзалізниця пообіцяла прибрати із умов тендеру зайве / Фото з фейсбуку Dozorro
Розголос зробив свою справу
Зрештою після розголосу, якого набули сумнівні тендери, в Укрзалізниці пообіцяли переглянути вимоги закупівель. Зокрема, з них мають прибрати усе зайве.
Текст публікації Dozorro:
UPD: вимоги в закупівлі пообіцяли переглянути і прибрати з них зайве.
Туалетні історії від Укрзалізниці – для вокзалу планують купити золотих йоржиків на понад 1,3 мільйона гривень та біде по 380 тисяч гривень.
Маємо ремонти вбиралень:
- на Центральному вокзалі – 22,4 мільйона гривень;
- на Південному вокзалі – 8,3 мільйона гривень.
Ті вбиральні справді потребують ремонту – добре, що його хочуть зробити і функціональним, і красивим. Оновити мають як платні, так і безкоштовні туалети.
Однак найцікавіше там криється в описі товарів у закупівлі – сантехніки й інших необхідних штук. Наприклад, йоржики для унітазу мають бути кольору золота, а сушарки для рук – від Dyson.
Також у переліку є три біде з функцією унітазу TOTO Neorest AC. У мережі його можна знайти за 380 тисяч гривень. Серед характеристик – омивання з функцією масажу, регулювання температури підігріву сидіння та дистанційне управління змивом унітазу. Схожа історія і з душовими гарнітурами, які повинні мати декілька масажних режимів, сенсорними диспенсерами для туалетного паперу і так далі.
Звісно, замовник дозволив пропонувати аналоги, адже на відкритих торгах інакше не можна. Однак ці аналоги повинні мати такі самі, або кращі характеристики, як у вказаних товарів. Тому запропонувати щось дешевше буде важко.
Втім, і це ще не кінець. Ми підозрюємо, що Укрзалізниця виписала кілька потенційно дискримінаційних вимог у свої тендери.
Разом з іншими документами, бізнес має подати на торги акт огляду об’єкту з підписом від уповноваженої особи замовника. А що, як вона не підпише? Значить, доля така? Крім цього, потенційні підрядники мають надати аналогічні договори. Тільки чомусь лише за останні два роки і на ремонт саме громадських вбиралень.
Зрештою, оновлення туалетів на вокзалі – корисна річ. І ми не хочемо відбивати в Укрзалізниці потяг до естетичності. Але було б добре зважити витрати і підібрати більш раціональні варіанти устаткування.