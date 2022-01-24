Загалом ремонт вбиральні на Центральному вокзалі мав обійтися у 22,4 мільйона гривень. Дещо бюджетнішим, проте теж дороговартісним мусив вийти ремонт вбиральні на Південому вокзалі – 8,3 мільйона гривень.

Актуально Укрзалізниця придбає 30 плацкартних вагонів з сучасним обладнанням

Все по-багатому

Журналісти звернули увагу на те, що як у платних, так і в безкоштовних туалетах Укрзалізниця планувала встановити різноманітну елітну сантехніку та аксесуари.

Йдеться не лише про золоті йоржики, але й про сушарки для рук від дорогого бренду Dyson, біде з функцією унітазу TOTO Neorest AC з функціями омивання з масажем, регулювання температури підігріву сидіння та дистанційного управління змивом унітазу.

Крім того, на вокзальних вбиральнях мали з'явитися душові гарнітури з кількома масажними режимами, а також сенсорні диспенсери для туалетного паперу.

Зверніть увагу! Замовник дозволив пропонувати аналоги вказаних позицій, дотримуючись вимог відкритих торгів. Однак аналоги мають бути негіршими або навіть кращими, відтак здешевити їх нереально.

Тендер із "сюрпризом"

Також розслідувачі припустили, що Укрзалізниця навмисно прописала декілька дискримінаційних вимог в умовах тендерів. Наприклад, від учасників вимагали разом з пакетом необхідних документів подавати акт огляду об’єкту з підписом від уповноваженої особи замовника. Ще одна дивна вимога – потреба надання аналогічних договорів про ремонт громадських вбиралень за останні два роки.



Після розголосу Укрзалізниця пообіцяла прибрати із умов тендеру зайве / Фото з фейсбуку Dozorro

Розголос зробив свою справу

Зрештою після розголосу, якого набули сумнівні тендери, в Укрзалізниці пообіцяли переглянути вимоги закупівель. Зокрема, з них мають прибрати усе зайве.

Текст публікації Dozorro:

UPD: вимоги в закупівлі пообіцяли переглянути і прибрати з них зайве.

Туалетні історії від Укрзалізниці – для вокзалу планують купити золотих йоржиків на понад 1,3 мільйона гривень та біде по 380 тисяч гривень.

Маємо ремонти вбиралень:

на Центральному вокзалі – 22,4 мільйона гривень;

на Південному вокзалі – 8,3 мільйона гривень.

Ті вбиральні справді потребують ремонту – добре, що його хочуть зробити і функціональним, і красивим. Оновити мають як платні, так і безкоштовні туалети.

Однак найцікавіше там криється в описі товарів у закупівлі – сантехніки й інших необхідних штук. Наприклад, йоржики для унітазу мають бути кольору золота, а сушарки для рук – від Dyson.

Також у переліку є три біде з функцією унітазу TOTO Neorest AC. У мережі його можна знайти за 380 тисяч гривень. Серед характеристик – омивання з функцією масажу, регулювання температури підігріву сидіння та дистанційне управління змивом унітазу. Схожа історія і з душовими гарнітурами, які повинні мати декілька масажних режимів, сенсорними диспенсерами для туалетного паперу і так далі.

Звісно, замовник дозволив пропонувати аналоги, адже на відкритих торгах інакше не можна. Однак ці аналоги повинні мати такі самі, або кращі характеристики, як у вказаних товарів. Тому запропонувати щось дешевше буде важко.

Втім, і це ще не кінець. Ми підозрюємо, що Укрзалізниця виписала кілька потенційно дискримінаційних вимог у свої тендери.

Разом з іншими документами, бізнес має подати на торги акт огляду об’єкту з підписом від уповноваженої особи замовника. А що, як вона не підпише? Значить, доля така? Крім цього, потенційні підрядники мають надати аналогічні договори. Тільки чомусь лише за останні два роки і на ремонт саме громадських вбиралень.

Зрештою, оновлення туалетів на вокзалі – корисна річ. І ми не хочемо відбивати в Укрзалізниці потяг до естетичності. Але було б добре зважити витрати і підібрати більш раціональні варіанти устаткування.