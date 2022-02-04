Промовистий відеоролик опублікував Євген Чорней. Як відомо, інцидент стався у селі Пасіка Мукачівського району.

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На відео можна побачити, як люди в уніформі косять бур'яни, перебуваючи у снігових кучугурах. До того ж на вулиці в цей час йде сніг.

Досить переживати, що зима не відходить, скаржитися, що десь дороги не чистять. Будьте оптимістами, як співробітники УЗ, і готуйтеся до літа,

– підписав відео Євген Чорней.

Водночас один з користувачів соцмереж пояснив, що чоловіки працюють колійовцями, які "косять" кущі, не траву.

"На відео кущів мало, але то біля дороги чи переїзду. Але хлопці за день проходять не один кілометр", – написав коментатор.

Працівників Укрзалізниці відправили косити бур'ян: дивіться відео

Реакція соцмереж:

"Абсолютно здорові люди виконують вказівки керівників";

"Чиста правда. Після цього відео, я нарешті заспокоїлась, що не з'їхала з глузду й очі мої мене не підводять. Я цю "картину маслом" бачила на власні очі. Лиш не розуміла, що вони там роблять в снігу з тими косами, тепер вже знаю, траву шукали";

"Значить треба круглий рік косити. А ми не знали. Тепер будуть знати всі";

"Завдання і вказівки – неадекватні";

"Не здивували. Сам, коли працював на залізниці, особисто косив траву по коліна в снігу в березні".

Зауважимо, що допис за 2 дні зібрав вже понад 250 реакцій, 56 коментарів та 1,2 тисячі поширень.

Повний текст публікації Сергія Чорнея:

Закарпатці! Годі переживати що зима не відходить, жалітись, що десь дороги не чистять тощо… Будьте оптимістами, як працівники Укрзалізниці й готуйтесь до літа!!!