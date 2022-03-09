В ГСЧС отметили, что их работники не ходят по квартирам, а привлекаются только для ликвидации чрезвычайных происшествий.

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Отмечаем, что спасатели не ходят по домам и не проводят профилактические работы, а тем более не проводят опросы,

– отметили в пресс-службе ГСЧС.

Сотрудники ГСЧС привлекаются только для ликвидации чрезвычайных происшествий.

Если вы заметили подозрительных, немедленно звоните в полицию по номеру "102".

В то же время, запорожцев призывают доверять только информации из проверенных источников.

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