СМИ опубликовали видео, как жители Токмака протестуют против оккупации российскими военными.
Внимание В сторону Мариуполя двигается большая колонна техники оккупантов.
Также жители принесли венок оккупантам и спели Гимн Украины.
К слову, российская орда, встретив сильнейшее сопротивление украинской армии, пытается сломать людей гуманитарной катастрофой. Враг помешал получить помощь жителям Энергодара в Запорожской области.
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