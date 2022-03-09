ЗМІ опублікували відео, як мешканці Токмака протестують проти окупації російськими військовими.

Увага У бік Маріуполя рухається велика колона техніки окупантів

Також мешканці принесли вінок окупантам та заспівали Гімн України.

До слова, російська орда, зустрівши сильний опір української армії, намагається зламати людей гуманітарною катастрофою. Ворог завадив отримати допомогу жителям Енергодара, що в Запорізькій області.



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