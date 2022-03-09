Маріуполь є одним із найбільш гарячих напрямків боротьби. В місті гуманітарна катастрофа, для ворога стратегічно важливо його захопити.

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Очевидці зняли на відео колону ворожої техніки, яка прямує в сторону міста. Там можна помітити танки, бойові та вантажні машини.

Колона рухається ймовірно до Маріуполя: дивіться відео



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