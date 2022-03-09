У ДСНС наголосили, що їх працівники не ходять квартирами, а залучаються лише для ліквідації надзвичайних подій.
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Наголошуємо, що рятувальники не ходять по домівках та не проводять профілактичні роботи, а тим паче не проводять опитувань,
– наголосили у пресслужбі ДСНС.
Співробітники ДСНС залучаються лише для ліквідації надзвичайних подій.
Якщо ви помітили підозрілих осіб негайно телефонуйте в поліцію за номером "102".
Водночас запоріжців закликають довіряти тільки інформації з перевірених джерел.
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