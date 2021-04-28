Россия воспринимает любой шаг Украины относительно своей защиты, как провокацию. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Москва хотела бы, чтобы Киев был полностью пассивным, однако украинская сторона на это не соглашается.

Об этом Кулеба сообщил в эфире программы BBC Hard Talk. Несмотря на все попытки запугивания от государства-агрессора, отметил министр, Украина планирует защищать себя на всех фронтах.

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Россия воспринимает каждый шаг Украины как провокацию

Россия воспринимает каждый шаг Украины по защите себя от РФ как "провокацию". Если следовать этой логике, то мы должны сидеть тихо, опустив руки, и ждать, пока Россия не порежет нас как салями,

– подчеркнул Кулеба.

Отвод войск не означает полной деэскалации

Отметим, что в этой же программе чиновник сообщил, что отвод войск России не означает полной деэскалации. Этого успеха – передислокации армии – Киев достиг вместе с международными партнерами. В любом случае, говорить о том, что угрозы нет, еще слишком рано.

Кратко об отводе войск от границы