Россия заявила о "резне на Донбассе" в случае изменения минских договоренностей
Сергей Лавров в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что в случае изменения минских соглашений на Донбассе якобы может начаться резня. Представитель страны-агрессора подчеркнул: войны на Востоке Украины якобы "можно и нужно избежать".
Источник:МИД России
Глава Министерства иностранных сил России Лавров вспомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах взять под полный контроль границу с Россией, а уже потом разобраться с выборами и амнистии.
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Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету,
– заявил Лавров.
Представитель МИД России заявил, что войны на Донбассе якобы "можно и нужно избежать".
Действия России на Донбассе: главное
- Оккупанты регулярно нарушают режим тишины на Донбассе и убивают украинских воинов.
- Только с начала 2021 года на востоке Украины погибли 38 героев.
- Весной 2021 года Россия провела масштабную эскалацию: стянула войска и оружие к границам с Украиной.
- Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". В то же время Путин заявил, что проблемы на Донбассе украинская сторона должна обсудить прежде всего с главарями оккупантов. Зеленский в ответ подчеркнул: ни о каких переговорах с боевиками не может быть и речи.
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