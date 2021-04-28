Сергей Лавров в интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву заявил, что в случае изменения минских соглашений на Донбассе якобы может начаться резня. Представитель страны-агрессора подчеркнул: войны на Востоке Украины якобы "можно и нужно избежать".

Глава Министерства иностранных сил России Лавров вспомнил слова украинского лидера Владимира Зеленского о планах взять под полный контроль границу с Россией, а уже потом разобраться с выборами и амнистии.

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Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счету,

– заявил Лавров.

Представитель МИД России заявил, что войны на Донбассе якобы "можно и нужно избежать".

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