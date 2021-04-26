Главные новости 26 апреля: годовщина трагедии на ЧАЭС, Кива защитил диссертацию
В Украине чествуют 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Владимир Зеленский прокомментировал возможную встречу с Владимиром Путиным. Россия высылает еще одного украинского дипломата. Такими были главные новости 26 апреля.
Источник:24 канал
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Годовщина аварии на ЧАЭС
Источник: 24 канал
В Украине чествуют 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Трагедия произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.
Тогда в четвертом энергоблоке ЧАЭС произошли 2 тепловых взрыва – они полностью разрушили реактор. Этот день стал одной из самых черных страниц в истории человечества. И только подвиг ликвидаторов спас Украину и мир.
В день годовщины президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль открыли мультимедийную выставку "Чернобыль. Путешествие". Ее цель – рассказать больше о самой аварии, а также раскрыть истории людей, жизнь которых неразрывно связана с катастрофой Чернобыля. Кроме того, выставка раскрывает дальнейшее будущее Зоны отчуждения.
Также 26 апреля 2021 года произошло еще одно знаковое для истории Чернобыля событие: ввели в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива. Срок его эксплуатации – 100 лет. Зеленский отметил, что реализовывали проект более 10 лет.
Зеленский подчеркнул: мы до сих пор не можем осознать весь масштаб катастрофы, которая произошла в 1986 году. Лучшее, что человечество может сделать – это усвоить урок навсегда.
По словам Зеленского, "мы никогда не забудем слова, посвященные памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС: "Жизнь ради жизни".
Они отдали свое ради нашего. Они доказали, что жизнь побеждает. Жизнь ради детей, внуков, правнуков и всех последующих поколений. В Украине. В Европе. На планете Земля,
– подчеркнул Зеленский.
Что еще сказал Зеленский
- Общий долг украинцев – сохранить память о каждом из ликвидаторов и выразить им безграничную благодарность.
- Сейчас уже есть много версий, что можно было сделать, чтобы избежать катастрофы. Однако в истории нет обратного действия.
- Сейчас Чернобыль – это комплекс совместных действий и вызовов ради будущего.
- Цель украинской власти – трансформировать территорию отчуждения в – "возрождение". В историю Чернобыля необходимо заложить научно-просветительское содержание и развивать ее в положительном контексте.
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Главное о Чернобыле / Инфографика 24 канала
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Кива стал кандидатом наук
Источник: 24 канал
Одиозный политик Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Название работы – "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".
Решение присвоить Киве научную степень поддержали все 13 членов научного совета.
Сегодня научное сообщество стало сильнее, потому что к ним присоединился честный, принципиальный и сильный гражданин,
– заявил Кива.
Как Кива опозорился
На торжественное событие пустили только журналистов с пророссийских телеканалов: Newsone, "112 Украина" и ZIK. В то же время некоторые особо эпические моменты защиты все-таки попали в сеть. В частности, Кива избежал ответа на вопрос одного из членов приемной комиссии.
Что спросил член приемной комиссии: "Какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".
Что ответил Кива: "Ответ мы дадим в следующей нашей научной работе".
Кива стал кандидатом наук: смотрите видео
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Зеленский о встрече с Путиным
Источник: Financial Times
Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться в двустороннем формате исключительно с главой Кремля Владимиром Путиным. Ни о каких переговорах с боевиками на Донбассе даже речи идти не может.
Нас не волнует место проведения, главное – это содержание,
– подчеркнул украинский лидер.
Что было раньше
- Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Украинский лидер заявил, что эта встреча может по меньшей мере стать возможностью "пока не поздно остановить убийственную математику будущих военных потерь".
- Глава Кремля ответил лишь 22 апреля. Путин заявил, что проблемы Донбасса украинское руководство должно сначала обсудить с главарями боевиков на оккупированном Донбассе, а уже тогда с представителями третьих стран, как Россия.
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Россия высылает еще одного украинского дипломата
Источник: МИД России
В России еще одного украинского дипломата объявили персоной нон грата. Чиновник должен покинуть территорию страны-агрессора до 30 апреля.
В Министерстве иностранных дел России аргументируют такие действия якобы "недружественным поведением Украины". Там также предупредили: если Украина продолжит свои якобы "враждебные действия" против их дипломатов, Россия в ответ осуществит "дополнительные меры" в отношении персонала украинских посольств и консульств.
Реакция Украины
Спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина также в ближайшее время вышлет российского дипломата.
Такое решение (высылка украинского дипломата – 24 канал) только подтверждает выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не заставит себя ждать. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины,
– сказал Николенко.
Действия России Николенко назвал "очередной провокацией российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".
Объявление украинского дипломата персоной нон грата Николенко охарактеризовал как действие, лишенное логики, и подчеркнул, что оно не имело под собой никаких причин.
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