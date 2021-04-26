В Украине чествуют 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Владимир Зеленский прокомментировал возможную встречу с Владимиром Путиным. Россия высылает еще одного украинского дипломата. Такими были главные новости 26 апреля.

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Годовщина аварии на ЧАЭС

Источник: 24 канал

В Украине чествуют 35-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС. Трагедия произошла в ночь на 26 апреля 1986 года.

Тогда в четвертом энергоблоке ЧАЭС произошли 2 тепловых взрыва – они полностью разрушили реактор. Этот день стал одной из самых черных страниц в истории человечества. И только подвиг ликвидаторов спас Украину и мир.

В день годовщины президент Владимир Зеленский и премьер Денис Шмыгаль открыли мультимедийную выставку "Чернобыль. Путешествие". Ее цель – рассказать больше о самой аварии, а также раскрыть истории людей, жизнь которых неразрывно связана с катастрофой Чернобыля. Кроме того, выставка раскрывает дальнейшее будущее Зоны отчуждения.

Также 26 апреля 2021 года произошло еще одно знаковое для истории Чернобыля событие: ввели в эксплуатацию новое хранилище для отработанного ядерного топлива. Срок его эксплуатации – 100 лет. Зеленский отметил, что реализовывали проект более 10 лет.

Зеленский подчеркнул: мы до сих пор не можем осознать весь масштаб катастрофы, которая произошла в 1986 году. Лучшее, что человечество может сделать – это усвоить урок навсегда.

По словам Зеленского, "мы никогда не забудем слова, посвященные памяти погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС: "Жизнь ради жизни".

Они отдали свое ради нашего. Они доказали, что жизнь побеждает. Жизнь ради детей, внуков, правнуков и всех последующих поколений. В Украине. В Европе. На планете Земля,

– подчеркнул Зеленский.

Что еще сказал Зеленский

Общий долг украинцев – сохранить память о каждом из ликвидаторов и выразить им безграничную благодарность.

Сейчас уже есть много версий, что можно было сделать, чтобы избежать катастрофы. Однако в истории нет обратного действия.

Сейчас Чернобыль – это комплекс совместных действий и вызовов ради будущего.

Цель украинской власти – трансформировать территорию отчуждения в – "возрождение". В историю Чернобыля необходимо заложить научно-просветительское содержание и развивать ее в положительном контексте.

Обратите внимание! Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что Чернобыльскую зону отчуждения хотят внести в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это позволит будущим поколениям воочию увидеть место трагедии.

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Главное о Чернобыле / Инфографика 24 канала

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Кива стал кандидатом наук

Источник: 24 канал

Одиозный политик Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию. Название работы – "Механизм влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)".

Решение присвоить Киве научную степень поддержали все 13 членов научного совета.

Сегодня научное сообщество стало сильнее, потому что к ним присоединился честный, принципиальный и сильный гражданин,

– заявил Кива.

Как Кива опозорился

На торжественное событие пустили только журналистов с пророссийских телеканалов: Newsone, "112 Украина" и ZIK. В то же время некоторые особо эпические моменты защиты все-таки попали в сеть. В частности, Кива избежал ответа на вопрос одного из членов приемной комиссии.

Что спросил член приемной комиссии: "Какой смысл вы вкладываете в понятие демократический евроинтегрированный государственный управленческий аппарат".

Что ответил Кива: "Ответ мы дадим в следующей нашей научной работе".

Кива стал кандидатом наук: смотрите видео

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Зеленский о встрече с Путиным

Источник: Financial Times

Владимир Зеленский заявил, что хочет встретиться в двустороннем формате исключительно с главой Кремля Владимиром Путиным. Ни о каких переговорах с боевиками на Донбассе даже речи идти не может.

Нас не волнует место проведения, главное – это содержание,

– подчеркнул украинский лидер.

Что было раньше

Зеленский 20 апреля предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война. Украинский лидер заявил, что эта встреча может по меньшей мере стать возможностью "пока не поздно остановить убийственную математику будущих военных потерь".

Глава Кремля ответил лишь 22 апреля. Путин заявил, что проблемы Донбасса украинское руководство должно сначала обсудить с главарями боевиков на оккупированном Донбассе, а уже тогда с представителями третьих стран, как Россия.

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Россия высылает еще одного украинского дипломата

Источник: МИД России

В России еще одного украинского дипломата объявили персоной нон грата. Чиновник должен покинуть территорию страны-агрессора до 30 апреля.

В Министерстве иностранных дел России аргументируют такие действия якобы "недружественным поведением Украины". Там также предупредили: если Украина продолжит свои якобы "враждебные действия" против их дипломатов, Россия в ответ осуществит "дополнительные меры" в отношении персонала украинских посольств и консульств.

Реакция Украины

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина также в ближайшее время вышлет российского дипломата.

Такое решение (высылка украинского дипломата – 24 канал) только подтверждает выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не заставит себя ждать. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины,

– сказал Николенко.

Действия России Николенко назвал "очередной провокацией российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".

Объявление украинского дипломата персоной нон грата Николенко охарактеризовал как действие, лишенное логики, и подчеркнул, что оно не имело под собой никаких причин.