Дипломатическая война продолжается: Украина в ответ вышлет российского дипломата
Украина в ближайшее время вышлет российского дипломата. В МИД сообщили, что делают это в ответ на действия России.
Источник:Интерфакс-Украина
Украина объявит о высылке российского дипломата в ближайшее время. Об этом 26 апреля сообщил спикер МИД Олег Николенко.
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Ответ на провокацию
Министерство иностранных дел Украины объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины.
Такое решение только подтверждает выбранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной. Ответ нашего государства на эту провокацию не замедлит. В ближайшее время МИД объявит по принципу взаимности о высылке российского дипломата с территории Украины,
– сказал Николенко.
Спикер также пояснил, что высылка одного сотрудника посольства Украины в России – это "очередная провокация российской стороны против сотрудников украинских дипломатических учреждений в России".
По мнению Николенко, решение России 26 апреля о объявления дипломата посольства Украины в Москве "persona non grata" лишено логики, не имеет под собой никаких оснований".
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