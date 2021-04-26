Головні новини 26 квітня: роковини трагедії на ЧАЕС, Кива захистив дисертацію
В Україні вшановують 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Володимир Зеленський прокоментував можливу зустріч з Володимиром Путіним. Росія висилає ще одного українського дипломата. Такими були головні новини 26 квітня.
Джерело:24 канал
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Роковини аварії на ЧАЕС
Джерело: 24 канал
В Україні вшановують 35-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС. Трагедія сталася у ніч на 26 квітня 1986 року.
Тоді у четвертому енергоблоці ЧАЕС пролунали 2 теплових вибухи – вони повністю зруйнували реактор. Цей день став однією з найчорніших сторінок в історії людства. І лише подвиг ліквідаторів врятував Україну та світ.
У день роковин президент Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль відкрили мультимедійну виставку "Чорнобиль. Подорож". Її метою є розповісти більше про саму аварію, а також – розкрити історії людей, життя яких нерозривно пов'язане з катастрофою Чорнобиля. Окрім того, виставка розкриває подальше майбутнє Зони відчуження.
Також 26 квітня 2021 сталася ще одна знакова для історії Чорнобиля подія: ввели в експлуатацію нове сховище для відпрацьованого ядерного палива. Термін його експлуатації – 100 років. Зеленський зауважив, що реалізовували проєкт понад 10 років.
Зеленський наголосив: ми досі не можемо усвідомити весь масштаб катастрофи, яка сталася у 1986 році. Найкраще, що людство може зробити – це засвоїти урок назавжди.
За словами Зеленського, "ми ніколи не забудемо слова, присвячені пам'яті загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС: "Життя заради життя".
Вони віддали своє заради нашого. Вони довели, що життя перемагає. Життя заради дітей, онуків, правнуків та всіх наступних поколінь. В Україні. У Європі. На планеті Земля,
– наголосив Зеленський.
Що ще сказав Зеленський
- Спільним обов'язком українців є зберегти пам'ять про кожного з ліквідаторів та висловити їм безмежну подяку.
- Наразі вже є багато версій, що можна було зробити, аби уникнути катастрофи. Однак в історії немає зворотної дії.
- Чорнобиль – це комплекс спільних дій та викликів заради майбутнього.
- Українська влада має на меті трансформувати територію відчуження у – "відродження". В історію Чорнобиля необхідно закласти науково-просвітницький зміст та розвивати її у позитивному контексті.
Головне про Чорнобильську катастрофу: дивіться відео
Головне про Чорнобиль / Інфографіка 24 каналу
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Кива став кандидатом наук
Джерело: 24 канал
Одіозний політик Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Назва роботи – "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".
Рішення присвоїти Киві науковий ступінь підтримали усі 13 членів Наукової ради.
Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою, бо до них долучився чесний, принциповий і сильний громадянин,
– заявив Кива.
Як Кива осоромився
На урочисту подію пустили лише журналістів з проросійських телеканалів: Newsone, "112 Україна" та ZIK. Водночас деякі особливо епічні моменти захисту все-таки потрапили у мережу. Зокрема, що Кива уникнув відповіді на запитання одного з членів приймальної комісії.
Що запитаав член приймальної комісії: "Який зміст ви вкладаєте у поняття демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат".
Що відповів Кива: "відповідь ми надамо у наступній нашій науковій роботі".
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Зеленський про зустріч з Путіним
Джерело: Financial Times
Володимир Зеленський заявив, що хоче зустрітися у двосторонньому форматі виключно з главою Кремля Володимиром Путіним. Про жодні переговори з бойовиками на Донбасі не може навіть мовитися.
Нас не хвилює місце проведення, головне – це зміст,
– наголосив український лідер.
Що було раніше
- Зеленський 20 квітня запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Український лідер заявив, що ця зустріч може щонайменше стати можливістю "поки не пізно зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат".
- Очільник Кремля відповів лише 22 квітня. Путін заявив, що проблеми Донбасу українське керівництво має спершу обговорити з ватажками бойовиків на окупованому Донбасі, а вже тоді з представниками третіх країн, як-от Росія.
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Росія висилає ще одного українського дипломата
Джерело: МЗС Росії
У Росії ще одного українського дипломата оголосили персоною нон ґрата. Посадовець має покинути територію країни-агресора до 30 квітня.
У Міністерстві закордонних справ Росії аргументують такі дії начебто "недружньою поведінкою України". Там також попередили: якщо Україна продовжить свої нібито "ворожі дії" проти їхніх дипломатів, Росія у відповідь здійснить "додаткові заходи" щодо персоналу українських посольств та консульств.
Реакція України
Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна також найближчим часом вишле російського дипломата.
Таке рішення (вислання українського дипломата – 24 канал) тільки підтверджує обраний Росією курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України,
– сказав Ніколенко.
Дії Росії Ніколенко назвав "черговою провокацією російської сторони проти співробітників українських дипломатичних установ в Росії".
Оголошення українського дипломата персоною нон ґрата Ніколенко схарактеризував як вчинок, позбавлений логіки.
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