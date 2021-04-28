Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандисту Дмитру Кисельову заявив, що у випадку зміни мінських угод на Донбасі начебто може початися різанина. Речник країни-агресора наголосив: війни на Сході України нібито "можна і потрібно уникнути".

Глава Міністерства закордонних сил Росії Лавров пригадав слова українського лідера Володимира Зеленського про плани взяти під повний контроль кордон з Росією, а вже згодом розібратися з виборами і амністією.

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Зрозуміло, що якщо вони зробили б так, якби їм хтось дозволив би зробити так, то там була б різанина за великим рахунком,

– заявив Лавров.

Речник МЗС Росії заявив, що війни на Донбасі начебто "можна і треба уникнути".

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