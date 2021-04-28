Президент Владимир Зеленский считает, что отвод российских войск от украинской границы, уменьшает напряжение. Однако, подчеркнул глава государства, чтобы окончательно предотвратить эскалацию нужно проводить прямые президентские переговоры.

Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию La Repubblica. Он отметил, сейчас в Европе – только одна война и нужно что-то решать для установления мира.

Важно Россия давит не первый год, но мы постоянно должны быть готовы, – Зеленский

Расширение агрессии не даст пользы никому

Нужно оценивать этот процесс по его результатам – напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено. Мы с первого дня этой кризисной ситуации говорили простую вещь – любое расширение агрессии и запугивания войсками не даст пользы никому,

– пояснил Зеленский.

Необходимы прямые президентские переговоры

Чтобы окончательно предотвратить эскалацию, президент Украины считает, что необходимы прямые президентские переговоры. Любое расширение боевых действий приведет к большим потерям и страданиям.

Любая война, и война на Донбассе – не исключение, дестабилизирует и весь наш регион, негативно влияет на Европу в целом. А региону нужны стабильность и мир, чтобы развиваться. Гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине,

– считает президент Украины.

Зеленский заверил, что Украина знает, как прийти к миру, но для этого необходима политическая воля другой стороны.

Обратите внимание! Президент Зеленский предложил, чтобы встречу с Владимиром Путиным провели в Ватикане. Там, считает глава государства, идеальное место для диалога.

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Коротко об отводе войск от границы Украины