Нужно оценивать процесс по его результатам, – Зеленский об отводе войск России
Президент Владимир Зеленский считает, что отвод российских войск от украинской границы, уменьшает напряжение. Однако, подчеркнул глава государства, чтобы окончательно предотвратить эскалацию нужно проводить прямые президентские переговоры.
Источник:Офис Президента
Об этом Зеленский рассказал в интервью изданию La Repubblica. Он отметил, сейчас в Европе – только одна война и нужно что-то решать для установления мира.
Важно Россия давит не первый год, но мы постоянно должны быть готовы, – Зеленский
Расширение агрессии не даст пользы никому
Нужно оценивать этот процесс по его результатам – напряжение будет сокращаться пропорционально тому, сколько войск будет отведено. Мы с первого дня этой кризисной ситуации говорили простую вещь – любое расширение агрессии и запугивания войсками не даст пользы никому,
– пояснил Зеленский.
Необходимы прямые президентские переговоры
Чтобы окончательно предотвратить эскалацию, президент Украины считает, что необходимы прямые президентские переговоры. Любое расширение боевых действий приведет к большим потерям и страданиям.
Любая война, и война на Донбассе – не исключение, дестабилизирует и весь наш регион, негативно влияет на Европу в целом. А региону нужны стабильность и мир, чтобы развиваться. Гарантий спокойствия и полной безопасности на континенте не будет до тех пор, пока нет мира в Украине,
– считает президент Украины.
Зеленский заверил, что Украина знает, как прийти к миру, но для этого необходима политическая воля другой стороны.
Актуально Передислокация не означает полной деэскалации, – Кулеба об отводе войск России
Коротко об отводе войск от границы Украины
- В течение нескольких недель Россия усиленно стягивала свои войска к украинской границе. Москва говорила, что проводит учения.
- После обращений международного сообщества, Россия 22 апреля таки объявила, что будет возвращать армию в места постоянной дислокации.
- В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что государство-агрессор пока отводит войска из оккупированного Крыма. Что касается восточных границ, то там ситуация не изменилась.
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