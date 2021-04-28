Потрібно оцінювати процес за його результатами, – Зеленський про відведення військ Росії
Президент Володимир Зеленський вважає, що відведення російських військ від українського кордону, зменшує напругу. Проте, наголосив глава держави, аби остаточно запобігти ескалації потрібно проводити прямі президентські переговори.
Джерело:Офіс Президента
Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню La Repubblica. Він зауважив, зараз в Європі – лише одна війна і потрібно щось вирішувати задля встановлення миру.
Важливо Росія тисне не перший рік, але ми постійно маємо бути готові, – Зеленський
Розширення агресії не дасть користі нікому
Потрібно оцінювати цей процес за його результатами – напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено. Ми з першого дня цієї кризової ситуації говорили просту річ – будь-яке розширення агресії та залякування військами не дасть користі нікому,
– пояснив Зеленський.
Необхідні прямі президентські переговори
Аби остаточно запобігти ескалації, президент України вважає, що необхідні прямі президентські переговори. Будь-яке розширення бойових дій призведе до великих втрат та страждань.
Будь-яка війна, і війна на Донбасі – не виняток, дестабілізує й увесь наш регіон, негативно впливає на Європу в цілому. А регіону потрібні стабільність і мир, щоб розвиватися. Гарантій спокою та повної безпеки на континенті не буде доти, доки немає миру в Україні,
– вважає президент України.
Зеленський запевнив, що Україна знає, як прийти до миру, проте для цього необхідна політична воля іншої сторони.
Актуально Передислокація не означає повної деескалації, – Кулеба про відведення військ Росії
Коротко про відведення військ від кордону України
- Протягом кількох тижнів Росія посилено стягувала свої війська до українського кордону. Москва казала, що проводить навчання.
- Після звернень міжнародної спільноти, Росія 22 квітня таки оголосила, що повертатиме армію у місця постійної дислокації.
- У Держприкордонслужбі України підтвердили, що держава-агресор поки відводить війська з окупованого Криму. Щодо східних кордонів, то там ситуація не змінилась.
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