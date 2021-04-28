Президент Володимир Зеленський вважає, що відведення російських військ від українського кордону, зменшує напругу. Проте, наголосив глава держави, аби остаточно запобігти ескалації потрібно проводити прямі президентські переговори.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю виданню La Repubblica. Він зауважив, зараз в Європі – лише одна війна і потрібно щось вирішувати задля встановлення миру.

Важливо Росія тисне не перший рік, але ми постійно маємо бути готові, – Зеленський

Розширення агресії не дасть користі нікому

Потрібно оцінювати цей процес за його результатами – напруга скорочуватиметься пропорційно до того, скільки військ буде відведено. Ми з першого дня цієї кризової ситуації говорили просту річ – будь-яке розширення агресії та залякування військами не дасть користі нікому,

– пояснив Зеленський.

Необхідні прямі президентські переговори

Аби остаточно запобігти ескалації, президент України вважає, що необхідні прямі президентські переговори. Будь-яке розширення бойових дій призведе до великих втрат та страждань.

Будь-яка війна, і війна на Донбасі – не виняток, дестабілізує й увесь наш регіон, негативно впливає на Європу в цілому. А регіону потрібні стабільність і мир, щоб розвиватися. Гарантій спокою та повної безпеки на континенті не буде доти, доки немає миру в Україні,

– вважає президент України.

Зеленський запевнив, що Україна знає, як прийти до миру, проте для цього необхідна політична воля іншої сторони.

Зверніть увагу! Президент Зеленський запропонував, щоб зустріч з Володимиром Путіним провели у Ватикані. Там, вважає глава держави, ідеальне місце для діалогу.

Актуально Передислокація не означає повної деескалації, – Кулеба про відведення військ Росії

Коротко про відведення військ від кордону України