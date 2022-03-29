По Львову из Беларуси 28 марта выпустили 2 ракеты типа X, – Воздушные силы ВСУ
29 марта 2022 , 11:57Читати новину українською
С территории Беларуси вечером 28 марта истребитель выпустил 2 ракеты класса X, которые двигались в направлении Львова. Их успешно сбили зенитные ракетные войска.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Представители радиотехнических войск вовремя обнаружили цели.
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Ракеты сбили зенитные ракетные войска
Зенитные ракетные войска уничтожили ракеты в 30 километрах от Львова. Кроме того, наши военные "приземлили" два вражеских беспилотника. Воздушная тревога во Львовской области звучала поздно вечером 28 марта, а также уже ночью 29-го.
Отметим, что украинские защитники дают успешный отпор врагу и в воздухе. В Командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что за предыдущие сутки уничтожили 17 воздушных целей:
- 8 самолетов,
- 3 вертолета,
- 4 БПЛА,
- 2 крылатых ракеты.
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