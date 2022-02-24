Видеозапись вражеской атаки обнародовали в социальных сетях. Об этом сообщает 24 канал.
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Россия начала войну против Украины
- Путина 24 февраля объявил "специальную военную операцию" на украинском Донбассе.
- В то же время по крупным городам Украины начался обстрел из "Градов" и минометных установок.
- Андрей Цаплиенко сообщил, что танки врага зашли со стороны оккупированного Крыма.
По Мариуполю ведется обстрел: видео