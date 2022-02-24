Видеозапись вражеской атаки обнародовали в социальных сетях. Об этом сообщает 24 канал.

Читайте также Из "Градов" и минометов: Россия обстреляла военные объекты Украины

Россия начала войну против Украины

По Мариуполю ведется обстрел: видео