Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщал, что войска России перешли границу с Украиной в районе Харькова. Кроме того, была информация, что по Мариуполю ведут обстрел из "Градов".

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Танки из Крыма ворвались на Украину

Цаплиенко об этом сообщил утром 24 февраля. Больше деталей журналист не предоставил.

Танки зашли из Крыма,

– написал Цаплиенко.

Заметим, что за несколько часов до этого президент Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции. После в украинских городах, в частности Киеве, был слышен ряд взрывов.

Учитывая ситуацию СНБО хочет ввести военное положение по всей Украине.