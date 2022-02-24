Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що війська Росії перейшли кордон з Україною в районі Харкова. Крім того, була інформація, що по Маріуполю ведуть обстріл з "Градів".

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Танки з Криму вдерлися на Україну

Цаплієнко про це повідомив вранці 24 лютого. Більше деталей журналіст не надав.

Танки зайшли з Криму,

– написав Цаплієнко.

Зауважимо, що за кілька годин до цього президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Опісля в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів.

З огляду ситуацію РНБО хоче ввести воєнний стан по всій Україні.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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