Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомляв, що війська Росії перейшли кордон з Україною в районі Харкова. Крім того, була інформація, що по Маріуполю ведуть обстріл з "Градів".
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Танки з Криму вдерлися на Україну
Цаплієнко про це повідомив вранці 24 лютого. Більше деталей журналіст не надав.
Танки зайшли з Криму,
– написав Цаплієнко.
Зауважимо, що за кілька годин до цього президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Опісля в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів.
З огляду ситуацію РНБО хоче ввести воєнний стан по всій Україні.