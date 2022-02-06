Речь идет о строительстве газопровода по маршруту Испания – Франция – Германия в ближайшие годы для доставки алжирского газа и СПГ.
Важно Надеемся, что Европа усвоила урок, – посол Украины о риске запуска "Северного потока-2"
Фактически это переосмысление старого проекта экс-лидера Франции Шарля де Голля. Он в 1950-х годах предлагал доставлять алжирский газ на заводы в бассейне Рейна.
Восстановление нового трансграничного сообщения с Францией для доставки газа в самое сердце Европы находится в рабочих столах НАТО,
– пишет издание со ссылкой на источники в правительстве Испании.
Также сообщается, что в проекте заинтересована Германия, сильно зависящая от российского газа.
Что этому предшествовало
Ранее США обсуждали с европейскими партнерами диверсификацию поставок газа в Европу. Поскольку Запад опасается, что Россия может перекрыть поставки, если против нее будут введены санкции. Кроме того, Украина и Польша договорились о строительстве газопровода.
Вероятный незапуск "Северного потока-2": главное
- 27 января Германия заявила, что готова добавить "Северный поток-2" в список санкций против России в случае вторжения в Украину. Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что "краеугольные камни европейского миропорядка не обсуждаются".
- Владимир Зеленский 22 января пообщался по телефону с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Политик напомнил ей об угрозах, которые может создать Северный поток-2.
- Кроме того, в Берлине сообщили, что в случае несоблюдения нормативных условий Россией компенсацию Германия платить не будет.
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