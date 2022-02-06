Мовиться про будівництво газопроводу за маршрутом Іспанія – Франція – Німеччина у найближчі роки для доставки алжирського газу і СПГ.

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Фактично це є переосмисленням старого проєкту екслідера Франції Шарля де Голля. Він у 1950 роках пропонував доставляти алжирський газ на заводи в басейні Рейну.

Відновлення нового транскордонного сполучення з Францією для доставки газу в саме серце Європи наразі перебуває в робочих столах НАТО,

– пише видання з посиланням на джерела в уряді Іспанії.

Також повідомляється, що в проєкті зацікавлена Німеччина, яка сильно залежить від російського газу.

Що цьому передувало

Раніше США обговорювали з європейськими партнерами диверсифікацію поставок газу в Європу. Оскільки Захід побоюється, що Росія може перекрити поставки, якщо проти неї введуть санкції. Крім того, Україна і Польща домовилися про будівництво газопроводу.

Ймовірний незапуск "Північного потоку-2": головне

27 січня Німеччина заявила, що готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у випадку вторгнення в Україну. Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що "наріжні камені європейського світопорядку не обговорюються".

Володимир Зеленський 22 січня поспілкувався телефоном з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Політик нагадав їй про загрози, які може створити "Північний потік-2".

Крім того, у Берліні повідомили, що у випадку недотримання нормативних умов Росією, компенсацію Німеччина платити не буде.

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