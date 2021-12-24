27 человек погибли и 100 ранены при пожаре на пароме в Бангладеш

В Бангладеш на пароме произошел пожар. В результате погибли 27 человек. Еще 100 человек получили травмы.

Об инциденте стало известно утром 24 декабря. Информационное агентство Xinhua ссылается на официальные источники.

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Пожар произошел на реке

Паром загорелся на юге Бангладеш в округе Джалокати. Это примерно в 200 километрах от столицы страны – Даки.

Известно, что паром передвигался по реке. На его борту находились 1 тысяча человек.

Судно плыло из Даки в округ Баруна. Последний размещается на юге Бангадеш.

Других подробностей пока нет.

В России горел военный корабль

Недавно в Санкт-Петербурге произошел пожар на судостроительном заводе "Северная верфь". Здесь загорелся один из строящихся военных кораблей.

Пожар произошел на верхней палубе. В частности, загорелась надстройка, где размещается ходовая рубка командного поста. Также огонь повредил башенно-мачтовую конструкцию корабля.

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 2 человека. Известно, что это пожарные. Их госпитализировали с ожогами легкой и средней тяжести.

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