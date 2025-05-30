Результаты могут быть только осенью: почему переговоры сейчас – не более чем игра

2 июня в Стамбуле состоятся очередные российско-украинские переговоры о мире. Стороны даже должны обменяться своим видением завершения войны. Украина направила предложения. Российская делегация, скорее всего, свои "предложения по завершению СВО" привезет уже в Турцию.

Соглашения пока не будет

Теоретически, стороны могли бы выйти на какое-то соглашение. И, снова, теоретически, другие государства это приветствовали бы. На самом деле ситуация несколько иная. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Для США и Китая завершение войны выгодно. Но без поражения любой из сторон. При этом Дональд Трамп хотел, чтобы хотя бы "заморозка" прошла под "американским руководством". Не получилось. Так что судьба мирных соглашений станет производной (или следствием) американо-китайского саммита летом 2025 года.

Для Европейского Союза принять условия Владимира Путина (то есть капитуляцию Украины) означает повторить ошибку с отдачей Судетов Гитлеру в 1938 году. Тогда тоже говорили об "исконно наших землях", о "притеснении русско... ой, немецкоязычных". Пошли на встречу – получили войну. Параллели слишком очевидны, чтобы их не замечать.

Что важно для сторон

Для России важно добиться соглашений с США (в частности по торговле углеводородами), а также провести летнюю наступательную кампанию. Путин рассчитывает, что возможный успех российской армии и перелом на фронте усилит его позиции в переговорах.

важно добиться соглашений с США (в частности по торговле углеводородами), а также провести летнюю наступательную кампанию. Путин рассчитывает, что возможный успех российской армии и перелом на фронте усилит его позиции в переговорах. Для Украины, которая развивает трек сотрудничества с европейскими партнерами и может выйти на новую логику военного сотрудничества с США, капитулировать сейчас – бессмысленно. Однако обвалить российскую попытку наступать – можно. Это усилит украинские позиции на переговорах. Особенно, если нанести контрудар в конце лета, когда российская армия "сотрет" часть своего потенциала.

Таким образом, все нити логики сходятся на одном периоде – конец сентября – ноябрь. Именно тогда может возникнуть прогресс в переговорах.

А пока что переговоры будут происходить. Как игра "кто первый моргнет". Точнее, кто заявит о выходе из процесса. Ни одна из сторон делать этого не намерена.