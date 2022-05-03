По Одессе вчера, вероятно, били "Бастионами" из оккупированного Крыма
Вчерашние удары российских оккупантов по гражданским объектам в Одессе были нанесены из ракетного комплекса "Бастион" с территории временно оккупированного Крыма.
Оккупаны применили ракеты "Оникс"
Об этом сообщила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.
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Ракетный удар по Одессе 2 мая российские войска нанесли с территории временно оккупированного Крыма, применив ракету "Оникс", выпущенную из берегового ракетного комплекса "Бастион",
– сообщила Наталья Гуменюк.
Кроме того, по ее словам, сейчас фиксируют маневрирование российских кораблей в Черном море, в частности вокруг острова Змеиный.
Пока те российские корабли, которые находятся в море, являются носителями крылатых ракет. Поэтому угроза ракетного удара не только по Одесской области, но и по всей Украине остается высокой.
– отметила Наталья Гуменюк.
Угроза ракетных ударов высока
Вероятность нанесения ракетных ударов остается постоянной.
Над Одессой вчера удалось уничтожить вражеский беспилотник типа "Форпост". Он способен производить разведку на высоте до 5 километров. Радиус действия – до 400 километров. "Работать" такой беспилотник может в течение 16 часов.
Ракетный удар по Одессе 2 мая: что известно
- Вечером 2 мая Россия нанесла ракетный удар по Одессе. Россияне попали в объекты городской инфраструктуры Одессы. Ракета попала в жилое помещение, где находились пять человек. В результате атаки погиб 15-летний парень. 17-летняя девушка попала в больницу. С тремя людьми работают психологи.
- В результате ракетного удара 2 апреля возник пожар на площади 70 метров квадратных. В 21:55 его удалось ликвидировать.
- От взрыва было повреждено одно из религиозных сооружений. Речь идет о церкви Московского патриархата. Эту информацию подтвердил секретарь СНБО Алексей Данилов. По его данным, церкви снесло крышу.
- Российские оккупанты 2 мая нанесли еще один удар по мосту через Днестровский лиман.
- Мост через Днестровский Лиман очень важен для области. Именно он обеспечивает логистическую связь между южными территориями Одесщины, а также основной частью области.
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