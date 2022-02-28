Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник рассказал, что ночь прошла в городе более-менее спокойно. Сейчас в Киеве начал работу общественный транспорт.

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В Киеве закончился комендантский час. Людям разрешили закупить все необходимые товары. Магазины будут открываться постепенно в течение дня.

В то же время, общественный транспорт столицы, в частности метро, ​​будет работать с ограничениями.

По его словам, на улицах до сих пор неспокойно, поэтому людей просят не выходить из дома без необходимости.

Окончание комендантского часа в Киеве – это не значит, что мы все должны выйти на улицы. Призываю всех максимально оставаться дома, потому что идет война в Украине,

– сказал Поворозник.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой говорит, что в городе работают над тем, чтобы усилить блокпосты и помочь полицейским. Сейчас более 3 тысяч львовян патрулируют город.