Коммунальный транспорт столицы, в частности и метро, будет работать с ограничениями. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает 24 канал.

Важно В Киеве работают магазины и транспорт, но на улицу лучше не выходить

В частности он отметил, что возведение фортификационных сооружений в столице внесло определенные коррективы в передвижение коммунальным транспортом по улицам Киева.

Также Поворозник добавил, что в центральной части метрополитен на вход и на выход не будет работать. Что касается остального города, то выйти можно будет не на всех станциях.

Поэтому я хочу ко всем обратиться, чтобы внимательно следили за маршрутами. Потому что они практически все изменены. Это касается этого коммунального транспорта,

– подчеркивает он.

Кроме того, заместитель главы КГГА отметил: окончание комендантского часа в 8 утра не означает, что все должны выйти на улицу. Он попросил киевлян максимально оставаться дома, а также помнить о возможной опасности.

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