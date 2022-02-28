Комунальний транспорт столиці, зокрема, і метро, працюватиме з обмеженнями. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає 24 канал.

Важливо У Києві працюють магазини та транспорт, але на вулицю краще не виходити

Зокрема він наголосив на тому, що зведення фортифікаційних споруд у столиці внесло певні корективи у пересування комунальним транспортом вулицями Києва.

Також Поворозник додав, що у центральній частині метрополітен на вхід і на вихід не працюватиме. Що стосується решти міста, то вийти можна буде не на всіх станціях.

Тому я хочу до всіх звернутися, щоб уважно слідкували за маршрутами. Тому що вони практично всі змінені. Це стосується цього комунального транспорту,

– підкреслює він.

Крім того, заступник голови КМДА наголосив: закінчення комендантської години о 8 ранку не означає, що усі повинні вийти на вулицю. Він попросив киян максимально залишатися вдома, а також пам'ятати про можливу небезпеку.

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