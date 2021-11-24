По ошибке отсидел за тройное убийство: в США освободили заключенного на более 40 лет мужчину

В американском штате Миссури 23 ноября освободили Кевина Стрикленда, которого в 1979 году незаконно осудили по обвинению в трех убийствах. Мужчина отбывал наказание 43 года.

Кевин Стрикленд попал в тюрьму в 18 лет. 62-летний американец узнал о решении относительно своего освобождения с телевизора во время просмотра мыльной оперы.

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Освобожденный заявил, что систему правосудия "нужно разрушить"

Когда Стрикленд покидал исправительный центр Западного Миссури в Камероне, он сказал журналистам, что одновременно чувствует "радость, горе, страх". Пока он пытается "понять, как их соединить".

В то же время Кевин Стрикленд отметил, что хотел бы приобщиться к усилиям, чтобы подобное "не случилось с кем-то другим". Мужчина заявил, что американскую систему уголовного правосудия "нужно разрушить и переделать".

Что известно о приговоре Стрикленду

Освобожденного 62-летнего американца осудили за убийства в доме в Канзас-Сити, когда ему было 18 лет. Тогда погибли три человека – двое парней и 22-летняя девушка.

Слушания сосредоточили на показаниях единственного человека, пережившего стрельбу 25 апреля 1978 года – Синтии Дуглас. Сперва она описывала Стрикленда как одного из четырех мужчин, стрелявших в погибших.

Однако после приговора она заявила о сомнениях. Вскоре Дуглас объясняла, что колебалась действовать, потому что боялась, что ей могут предъявить обвинение в ложных показаниях в случае публичного отказа от заявлений, которые та делала под присягой.

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По словам женщины, она указала на Стрикленда под давлением полиции. Однако из-за этого она потом годами пыталась доказать, что узнала не того мужчину. Синтия Дуглас умерла в 2015 году.

Двое других осужденных за убийства мужчина позже настаивали на том, что Стрикленд не был причастен. Зато заключенные называли еще двух подозреваемых, которым так и не предъявили обвинения.