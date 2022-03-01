По площади Свободы нанесли удар крылатой ракетой класса "Калибр"

Российские захватчики утром 1 марта бомбардировали центр Харькова. Они два раза выстрелили из ракеты "Калибр".

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что оккупанты второй раз ударили ракетой по центру Харькова, когда уже приехали спасатели. Ракета попала в здание.

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По словам Геращенко, 1/3 здания Харьковской облгосадминистрации разрушена. Сейчас есть 10 погибших и почти 40 раненых.

Жертв будет больше

Советник министра внутренних дел отметил, что сейчас разбирают обломки здания. Он уверен, что жертв и раненых будет еще больше.

Обращаюсь к российским ученым, конструкторам, инженерам. Что вы чувствуете, когда ваше оружие убивает мирных украинцев? Бросайте работу! Выходите на забастовки! Не делайте новые ракеты! Иначе вы соучастники убийства украинцев!,

– заявил Геращенко.

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