По поручению Виталия Кличко музей Пушкина превратили в "Усадьбу на Кудрявке"

Филиал Музея истории города Киева, который назывался "Киевский музей Пушкина", объявил о своем превращении в "Усадьбу на Кудрявке".

Об этом сообщает сайт Киевской городской власти со ссылкой на замглавы КГГА Анну Старостенко.

К теме В Киеве переименовали проспект Победы и снесли памятник Ватутину

"Усадьба на Кудрявке" будет рассказывать об исторической местности

"После прекращения существования Музея, посвященного "великому русскому поэту" ровно год назад, 1 марта 2022 года Музей истории города Киева объявил о превращении "Киевского музея Пушкина" в "Усадьбу на Кудрявке". Музей разработал новую концепцию и подтвердил ее Ученым советом: "Усадьба на Кудрявке" будет рассказывать об исторической местности, быте, социальной и культурной жизни Киева XIX века",

– сообщила Анна Старостенко.

По ее словам, название "Усадьба на Кудрявке" полностью соответствует исторической эпохе XIX – начала XX века – одного из важнейших периодов в истории города.

В настоящее время полностью меняется порядок власти, территориальная конфигурация Киева и архитектурный образ, а также этот период отличается активной политической жизнью. Все это повлияло на жизнь горожан, меняло их привычки, настроения, вносило заметные изменения в повседневную жизнь.

– подчеркнула Старостенко.

В новой экспозиции будут выставлены мемориальные вещи семьи Мазюкевичей, владельцев дома на Кудрявке, которые будут отображать культурный и исторический контекст периода XIX – начала XX века. Такие, как мебель, картины, посуда, образцы домашнего рукоделия и изделия киевских мастеров. Это изменение позволит сохранить историческое наследие Киева и улучшить исследование культурных и социальных аспектов города.