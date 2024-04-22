По приглашению Кличко в Киев приехал мэр Гамбурга – передал партию автобусов и "скорых"

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Гамбурга Петером Ченчером и рассказал о новой партии помощи, которую получила украинская столица от немецкого города-побратима.

Об этом Кличко сообщил в своем телеграм-канале.

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"Сегодня по моему приглашению Киев посетил Петер Ченчер – мэр Гамбурга, города, который стал побратимом нашей столицы в апреле 2022. Киев получил от Гамбурга новую партию помощи – 3 городских пассажирских автобуса Mercedes с низким полом и современным салоном, системой кондиционирования. В ближайшее время они выйдут на столичные маршруты. А также мы получили 3 современных кареты скорой помощи Mercedes", – сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко встретился с Петером Ченчером / Фото Виталия Кличко

Мэр Киева рассказал, как Гамбург поддерживает Киев во время войны, и выразил благодарность немецким партнерам за помощь.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Гамбург приютил 45 тысяч украинцев, которые спасались от войны. Также за это время город предоставил Киеву большое количество гуманитарной помощи, медицинских средств. Всего с начала полномасштабной войны Гамбург предоставил Киеву 6 современных пассажирских автобусов и 9 "скорых",

– отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что в ближайшее время в Киев поступят еще несколько городских автобусов от Гамбурга.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко договорился с мэром Берлина Каем Вегнером о протезировании 60 украинских раненых защитников в военном госпитале Берлина и обучении украинских техников-протезистов. Первые 13 раненых бойцов уже прибыли в немецкую столицу для лечения.