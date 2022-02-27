По просьбе Зеленского: в Женеве могут организовать переговоры Украины и России

Швейцария намерена организовать переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Их цель – прекращение огня.

С соответствующей просьбой в Швейцарию обращался украинский президент. Все для того, чтобы остановить в Украине вражеские обстрелы.

Важно Зеленский поговорил с Лукашенко

Переговоры могут пройти уже в понедельник, 28 февраля, в рамках заседания Совета ООН по правам человека.

Заметим, ранее провести переговоры между Зеленским и Путиным предложили президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Турции Реджеп Эрдоган.