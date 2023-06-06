По пути к победе: за время войны Метинвест направил на помощь Украине 3,7 миллиарда гривен

В этом году Группа Метинвест отмечает 17 лет. Весь этот путь компания работала во благо Украины. И сейчас, во времена сложных испытаний, также не остается в стороне. С начала полномасштабной войны Метинвест направил на помощь государству и его гражданам 3,7 миллиарда гривен

Более 2 миллиардов гривен из этой суммы были переведены на нужды армии в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. О том, как распределились эти средства, компания рассказала в канун своего 17-летия.

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Группа Метинвест мобилизовала все свои ресурсы, чтобы приблизить победу

Реагируя на актуальные потребности, что возникают в стране, Метинвест помогает здесь и сейчас, а также строит планы по восстановлению государства после победы. Следовательно, сейчас компания – не просто украинский бизнес, а надежная опора Украины в оборонной, экономической и социальной отраслях.

Раньше мы радовались, что нашу сталь выбирают для строительства кораблей, строительства мостов и величественных сооружений. А теперь мы гордимся, что сталь Метинвеста спасает жизнь воинов, заботится об их комфорте на передовой, стоит на страже украинских границ. В мирной жизни команда Метинвеста была опорой экономического постоянства Украины, а сейчас наши люди сражаются за независимость родины на передовой и в тылу. Да, мы не выбирали войну. Однако наш выбор – бороться. За свободу, самоидентичность и будущее, подарившее победу,

– подчеркивает генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

На что компания выделила средства за 15 месяцев полномасштабной войны, рассказываем дальше.

Усиление экономики

С начала полномасштабной войны на работу Метинвеста негативно влияют оккупация, логистические ограничения, перебои с энергоснабжением, рост себестоимости производства и падение цен на отдельные виды продукции. Кроме того, другие предприятия Группы работают с разным уровнем загрузки, учитывая безопасность, логистические, энергетические, экономические и другие факторы.

С начала 2023 года, после стабилизации энергоснабжения, группе удалось постепенно увеличить объем загрузки железорудных активов в кривом углу не менее 30% от довоенного уровня. Возобновление электроснабжения также обеспечило более стабильную работу и гибкость ассортимента продукции на "Каметстале" и совместном предприятии "Запорожсталь". Сейчас каждое из этих предприятий работает на двух доменных печах.

В конце мая остановлена на ремонт доменная печь №3 "Запорожстали". Капитальный ремонт позволит повысить эффективность работы печи и всего доменного передела.

Предприятия Покровской угольной группы работают с высоким уровнем загрузки. Продолжается строительство 11-го блока по добыче угля. Сейчас на предприятии работают 5 очистных ушибов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию еще 3 очистных ушиба.

Приоритетом Метинвеста остается забота о своих сотрудниках, обеспечивающих производственный процесс. Все предприятия обладают бомбоубежищами, укомплектованными для длительного пребывания людей. В укрытиях есть вода, еда и лекарства.

Самая главная задача бизнеса в военное время – вместе со всей страной работать на победу, а именно платить налоги, поддерживать армию и экономику, заботиться о людях. За первый квартал 2023 года Метинвест с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий перечислил более 2,5 миллиарда гривен налогов и сборов в бюджеты всех уровней в Украине.

Метинвест продолжает борьбу с воровством со стороны России, которая незаконно вывезла более 234 тысяч тонн металлопродукции компании из Мариуполя. В частности, 16 предприятий Группы подали иски в Европейский суд по правам человека против России за ущерб, причиненный имуществу и собственности Группы в Мариуполе и других территориях Украины с 24 февраля 2022 года.

Помощь армии

С первых дней войны Метинвест присоединился к милитарной инициативе Стальной фронт Рината Ахметова и помогает укреплять обороноспособность армии. На нужды украинской армии компания направила 2 миллиарда гривен.

Весной 2022 года Метинвест наладил производство стали, из которой производятся пластины для бронежилетов. Метизы тщательно проверяются, готовую амуницию отправляют на фронт. Кроме того, создан запас готовых пластин, которые военнослужащие могут бесплатно получить по запросу. Всего Силы обороны получили от компании 25 тысяч касок и более 150 тысяч бронежилетов.

Металлопродукция Метинвеста используется и для производства мобильных багов. Весной 2023 года сбытовая компания Метинвест-СМЦ отгрузила Оперативному командованию "Юг" 3,8 тонн проката, которого хватит на комплектацию 10 миниавтомобилей.

С начала полномасштабной войны на предприятиях Группы произвели и доставили на фронт 200 мобильных укрытий для укрепления окопов. Также из стали Метинвеста сделано более 80 тысяч противотанковых ежей и шипованных цепей против колесной техники. Компания предоставила 43 тонны катанки для изготовления минибастионов, 820 тонн песка и 25 000 тонн шлака, обеспечила производство 116 000 строительных скоб и других вещей.

Также компания передавала на фронт 5 тысяч полевых печей, древесины и угля, приобрела для военных более 400 генераторов, мультизарядных станций, аккумуляторов и портативных зарядных устройств. Дополнительно Метинвест доставлял воинам зимние украшения и обувь.

Более 8 тысяч сотрудников Метинвеста защищают страну в рядах ВСУ. Каждый из них снабжен бронежилетом и комплектом теплой одежды. На покупку зимних вещей компания направила 12 миллионов гривен.

Метинвест наладил системную поставку на фронт оборудования, часть из которого закупает за границей. Украинское войско уже получило 1200 дронов, что делает Группу одним из крупнейших частных поставщиков беспилотников в армию. Также компания передала 1 700 тепловизоров, 376 автомобилей, в том числе и "скорых". Для заправки техники предоставлено 1,2 миллиона литров горючего.

Для вновь добровольческого батальона Министерства внутренних дел Украины "Гвардия наступления" Метинвест передал оборудование на 10 миллионов гривен. Это приборы ночного видения, дальномеры, прицелы, бинокли, квадрокоптеры, зарядные станции, старлинки, планшеты и ноутбуки. А бойцы третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ получили оборудование для построения сетей коммуникации, спецаппаратуру для бронетранспортеров и зарядные станции более чем на 20 миллионов гривен.

Метинвест совместно с благотворительным фондом PULSE развивает тактическую медицину в Украине. На организацию обучения военнослужащих в зоне боевых действий компания направила почти 8,5 миллиона гривен. Кроме того, компания передала защитникам 31,5 тысяч аптечек и кровоостанавливающих турникетов.

Поддержка мирных украинцев и реабилитация

Для поддержки мирных украинцев, пострадавших в результате войны, компания в координации с Фондом Рината Ахметова создала гуманитарный проект "Рятуємо життя". Помощь уже получили около полумиллиона человек в 70 территориальных общинах. В Украину из Польши доставлено около 4200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности для уязвимых слоев населения. Это делает проект Метинвест одной из крупнейших гуманитарных инициатив в Украине. К проекту присоединилось около 200 компаний со всего мира. За более чем год его работы сумма помощи от доноров превысила 2,7 миллиона евро.

"Рятуємо життя" внедряет программу физической и психологической реабилитации украинцев, пострадавших из-за войны войны. В сотрудничестве с Protez Hub проект помогает военнослужащим и гражданским с ампутациями конечностей начать полноценную жизнь. В настоящее время процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 48 человек, из них 13 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро. Также в рамках инициативы запустили первый в Украине образовательный онлайн-портал для специалистов по протезированию и пострадавшим. А совместно с партнерами обеспечили готовящихся к протезированию украинцев наборами для послеоперационного ухода. Первая партия из 1 000 наборов уже идет к людям.

Инициатива Метинвеста присоединилась и к программе реабилитации "Несокрушимая мама" от "Фонда Маша". 194 женщин и детей, затронутых войной, получили помощь психологов. Помимо этого, "Спасаем жизнь" и Глобальный договор ООН в Украине объявили о создании Центров психологической реабилитации и поддержки для пострадавших мирных жителей. Первый планируется открыть в Запорожье уже в июле. А в существующие медучреждения Запорожья, Кривого Рога, Каменского и Авдеевки уже доставлены медицинские средства на 250 тысяч евро. В общей сложности с начала 2023 года больницы получили около 350 тонн кислорода от Метинвеста. Всего с начала войны компания направила на поддержание украинской медицины около 200 миллионов гривен.

В мае Метинвест присоединился к еще одному крупному проекту. Совместно с властями компания поможет отстроить жилой дом в Запорожье, пострадавший в прошлом году от ракетной атаки врага. На это бизнес направит 50 миллионов гривен.

Несмотря на боевые действия, Метинвест смог эвакуировать из городов своего присутствия Мариуполя и Авдеевки около 20 000 жителей. Компания подготовила для переселенцев 6 тысяч мест временного проживания, запустила корпоративный проект "Дом для своих", в рамках которого работники предоставляли жилье коллегам-переселенцам, а Метинвест компенсировал расходы. В Запорожье действует отдельная программа восстановления жилья для сотрудников – предприятие помогает запорожцам с первичным ремонтом или компенсирует затраты на его проведение.

С начала полномасштабного вторжения компания трудоустроила на своих предприятиях в Покровске, Запорожье, Кривом Роге и Каменском более 7 300 человек, в том числе из Мариуполя и Авдеевки — более 1 600 человек. Также компания дает возможность людям пройти переобучение по другой профессии. В настоящее время в Метинвесте открыто около 900 вакансий и для переселенцев, и для жителей городов присутствия. Работники компании и их дети могут бесплатно учиться в горно-металлургическом университете Метинвест Политехника, где проходит вторая вступительная кампания.

Справиться со стрессом и тревогами сотрудникам Метинвеста и членам их семей помогает сервис психологической поддержки "Метинвест – вместе!". За более чем год работы специалисты сервиса предоставили почти 3 400 индивидуальных и групповых консультаций.