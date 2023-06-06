Більш як 2 мільярди гривень із цієї суми були переведені на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Про те, як розподілилися ці кошти, компанія розповіла напередодні свого 17-річчя.

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Група Метінвест мобілізувала усі свої ресурси, щоб наблизити перемогу

Реагуючи на актуальні потреби, що виникають в країні, Метінвест допомагає тут і зараз, а також будує плани щодо відновлення держави після перемоги. Відтак зараз компанія – не просто український бізнес, а надійна опора України в оборонній, економічній і соціальній галузях.

Раніше ми тішилися, що нашу сталь обирають для будівництва кораблів, зведення мостів і величних споруд. А тепер ми пишаємося, що сталь Метінвесту рятує життя воїнів, дбає про їхній комфорт на передовій, стоїть на варті українських кордонів. У мирному житті команда Метінвесту була опорою економічної сталості України, а зараз наші люди воюють за незалежність батьківщини на передовій і в тилу. Так, ми не обирали війну. Проте наш вибір – боротися. За свободу, самоідентичність і майбутнє, що подарує перемога,

– підкреслює генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

На що компанія виділила кошти за 15 місяців повномасштабної війни, розповідаємо далі.

Посилення економіки

З початку повномасштабної війни на роботу Метінвесту негативно впливають окупація, логістичні обмеження, перебої з енергопостачанням, зростання собівартості виробництва та падіння цін на окремі види продукції. Попри все, інші підприємства Групи працюють із різним рівнем завантаження, зважаючи на безпекові, логістичні, енергетичні, економічні та інші чинники.

З початку 2023 року, після стабілізації енергопостачання, групі вдалося поступово збільшити обсяг завантаження залізорудних активів у кривому розі щонайменше до 30% від довоєнного рівня. Відновлення електропостачання також забезпечило більш стабільну роботу та гнучкість асортименту продукції на "Каметсталі" й спільному підприємстві "Запоріжсталь". Зараз кожне з цих підприємств працює на двох доменних печах.

Наприкінці травня зупинено на ремонт доменну піч №3 "Запоріжсталі". Капітальний ремонт дасть змогу підвищити ефективність роботи печі й усього доменного переділу.

Підприємства Покровської вугільної групи працюють із високим рівнем завантаження. Триває будівництво 11-го блоку з видобутку вугілля. Зараз на підприємстві працюють п’ять очисних забоїв. До кінця року планується ввести в експлуатацію ще три очисні забої.

Пріоритетом Метінвесту залишається турбота про своїх співробітників, які забезпечують виробничий процес. Усі підприємства мають бомбосховища, укомплектовані для тривалого перебування людей. В укриттях є вода, їжа й ліки.

Найголовніше завдання бізнесу у воєнний час – разом з усією країною працювати на перемогу, а саме сплачувати податки, підтримувати армію та економіку, піклуватися про людей. За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 мільярда гривень податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

Метінвест продовжує боротьбу з крадіжкою з боку Росії, яка незаконно вивезла понад 234 тисячі тонн металопродукції компанії з Маріуполя. Зокрема, 16 підприємств Групи подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну майну та власності Групи в Маріуполі й на інших територіях України з 24 лютого 2022 року.

Допомога армії

З перших днів війни Метінвест долучився до мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова й допомагає зміцнювати обороноздатність армії. На потреби українського війська компанія спрямувала 2 мільярди гривень.

Навесні 2022 року Метінвест налагодив виробництво сталі, з якої виготовляють пластини для бронежилетів. Металовироби ретельно перевіряються, готову амуніцію відправляють на фронт. Окрім того, створено запас готових пластин, які військовослужбовці можуть безплатно отримати за запитом. Загалом Сили оборони отримали від компанії 25 тисяч касок і понад 150 тисяч бронежилетів.

Металопродукція Метінвесту використовується і для виробництва мобільних багі. Навесні 2023 року збутова компанія Метінвест-СМЦ відвантажила Оперативному командуванню "Південь" 3,8 тонни прокату, якого вистачить на комплектацію 10 мініавтівок.

Від початку повномасштабної війни на підприємствах Групи виробили й доставили на фронт 200 мобільних укриттів для зміцнення окопів. Також зі сталі Метінвесту зроблено понад 80 тисяч протитанкових їжаків і шипованих ланцюгів проти колісної техніки. Компанія надала 43 тонни катанки для виготовлення мінібастіонів, 820 тонн піску та 25 000 тонн шлаку, забезпечила виробництво 116 тисяч будівельних скоб та інших речей.

Також компанія передавала на фронт 5 тисяч польових пічок, деревину й вугілля, придбала для військових понад 400 генераторів, мультизарядних станцій, акумуляторів і портативних зарядних пристроїв. Додатково Метінвест доставляв воїнам зимові однострої та взуття.

Понад 8 тисяч співробітників Метінвесту боронять країну в лавах ЗСУ. Кожен із них забезпечений бронежилетом і комплектом теплого одягу. На придбання зимових речей компанія спрямувала 12 мільйонів гривень.

Метінвест налагодив системне постачання на фронт обладнання, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить Групу одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію. Також компанія передала 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й "«швидких". Для заправлення техніки надано 1,2 мільйона літрів пального.

Для новоствореного добровольчого батальйону Міністерства внутрішніх справ України "Гвардія наступу" Метінвест передав обладнання на 10 мільйонів гривень. Це прилади нічного бачення, дальноміри, приціли, біноклі, квадрокоптери, зарядні станції, старлінки, планшети та ноутбуки. А бійці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ отримали обладнання для побудови мереж комунікації, спецапаратуру для бронетранспортерів і зарядні станції на понад 20 мільйонів гривень.

Також Метінвест спільно з благодійним фондом PULSE розвиває тактичну медицину в Україні. На організацію навчання військовослужбовців у зоні бойових дій компанія спрямувала майже 8,5 мільйонів гривень. Окрім того, компанія передала оборонцям 31,5 тисячі аптечок та кровоспинних турнікетів.

Підтримка цивільних українців та реабілітація

Для підтримання мирних українців, які постраждали внаслідок війни, компанія у координації з Фондом Ріната Ахметова створила гуманітарний проєкт "Рятуємо життя". Допомогу вже отримали майже пів мільйона людей у 70 територіальних громадах. В Україну з Польщі доставлено близько 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби для вразливих верств населення. Це робить проєкт Метінвесту однією з найбільших гуманітарних ініціатив в Україні. До проєкту долучилося майже 200 компаній зі всього світу. За понад рік його роботи сума допомоги від донорів перевищила 2,7 мільйона євро.

"Рятуємо життя" впроваджує програму фізичної та психологічної реабілітації українців, постраждалих через війну. У співпраці з Protez Hub проєкт допомагає військовослужбовцям і цивільним з ампутаціями кінцівок розпочати повноцінне життя. Нині процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 48 осіб, із них 13 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро. Також в рамках ініціативи запустили перший в Україні освітній онлайн-портал для фахівців із протезування та постраждалих. А спільно з партнерами забезпечили українців, які готуються до протезування, наборами для післяопераційного догляду. Перша партія з 1 000 наборів уже прямує до людей.

Ініціатива Метінвесту долучилася і до програми реабілітації "Незламна мама" від "Фонду Маша". 194 жінок і дітей, яких торкнулася війна, отримали допомогу психологів. Поза тим, "Рятуємо життя" та Глобальний договір ООН в Україні оголосили про створення Центрів психологічної реабілітації та підтримки для постраждалих мирних жителів. Перший планують відкрити у Запоріжжі вже у липні. А до наявних медзакладів Запоріжжя, Кривого Рогу, Кам’янського та Авдіївки вже доставлено медичні засоби на 250 тисяч євро. Загалом від початку 2023 року лікарні отримали близько 350 тонн кисню від Метінвесту. Загалом від початку війни компанія спрямувала на підтримання української медицини близько 200 мільйона гривень.

У травні Метінвест долучився до ще одного великого проєкту. Спільно з владою компанія допоможе відбудувати житловий будинок у Запоріжжі, який постраждав торік від ракетної атаки ворога. На це бізнес спрямує 50 мільйонів гривень.

Попри бойові дії, Метінвест зміг евакуювати з міст своєї присутності, Маріуполя та Авдіївки, близько 20 000 мешканців. Компанія підготувала для переселенців 6 тисяч місць тимчасового проживання, запустила корпоративний проєкт "Домівка для своїх", у межах якого працівники надавали житло колегам-переселенцям, а Метінвест компенсував витрати. На Запоріжсталі діє окрема програма відновлення житла для співробітників – підприємство допомагає запоріжцям із первинним ремонтом або компенсує витрати на його проведення.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія працевлаштувала на своїх підприємствах у Покровську, Запоріжжі, Кривому Розі та Кам'янському понад 7 300 осіб, зокрема з Маріуполя та Авдіївки — більше ніж 1 600 осіб. Також компанія надає можливість людям пройти перенавчання за іншою професією. Нині в Метінвесті відкрито майже 900 вакансій і для переселенців, і для мешканців міст присутності. Працівники компанії та їхні діти можуть безплатно навчатися в гірничо-металургійному університеті Метінвест Політехніка, де триває друга вступна кампанія.

Впоратися зі стресом і тривогами співробітникам Метінвесту і членам їхніх родин допомагає сервіс психологічної підтримки "Метінвест – разом!". За понад рік роботи фахівці сервісу надали майже 3 400 індивідуальних і групових консультацій.