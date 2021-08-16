По результатам встречи Байдена и Зеленского подпишут оборонные соглашения
Источник:Минобороны
Андрей Таран провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов, которая предшествовала переговорам Владимира Зеленского и Джо Байдена. Министр сообщил, что во время саммита президентов планируют подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере.
В Киеве 16 августа состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с делегацией Конгресса США, в которую вошли представители Адам Смит, Рик Ларсен, Майк Роджерс и Стивен Палаззо.
Читайте также Подготовка визита Зеленского в США уже на финишной прямой, – посол Украины в США
Детали визита американской делегации в Киев
Визит американских политиков предшествовал запланированному на 30 августа 2021 года саммиту президентов США и Украины.
Таран сообщил, что во время саммита ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.
Украина и США активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития возможностей национальной безопасности и обороны Украины,
– подчеркнул министр.
Он также выразил благодарность Вашингтону за поддержку Украины в проведении оборонной реформы и развитии Вооруженных сил. "На этом этапе наших отношений важно поднять стратегическое партнерство между Украиной и США в оборонной сфере на качественно новый уровень", – уточнил глава ведомства.
Партнерство между Украиной и США будет предусматривать механизмы сотрудничества в сфере обороны, гарантий безопасности, совместного противодействия вызовам в регионе и углубления сотрудничества по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.
Предстоящая встреча Зеленского и Байдена: что известно
- Владимир Зеленский совершит официальный визит в США уже после празднования Дня Независимости и саммита Крымской платформы – 30 августа.
- Пригласил украинского лидера Джо Байден. Дату долго не могли определить, сперва говорили об июле.
- Посол Украины в США Оксана Маркарова 6 августа заявила, что подготовку к саммиту глав государств почти завершили.