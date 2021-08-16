По результатам встречи Байдена и Зеленского подпишут оборонные соглашения

Андрей Таран провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов, которая предшествовала переговорам Владимира Зеленского и Джо Байдена. Министр сообщил, что во время саммита президентов планируют подписать двусторонние соглашения о сотрудничестве в оборонной сфере.

В Киеве 16 августа состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана с делегацией Конгресса США, в которую вошли представители Адам Смит, Рик Ларсен, Майк Роджерс и Стивен Палаззо.

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Детали визита американской делегации в Киев

Визит американских политиков предшествовал запланированному на 30 августа 2021 года саммиту президентов США и Украины.

Таран сообщил, что во время саммита ожидается подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.

Украина и США активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития возможностей национальной безопасности и обороны Украины,

– подчеркнул министр.

Он также выразил благодарность Вашингтону за поддержку Украины в проведении оборонной реформы и развитии Вооруженных сил. "На этом этапе наших отношений важно поднять стратегическое партнерство между Украиной и США в оборонной сфере на качественно новый уровень", – уточнил глава ведомства.

Партнерство между Украиной и США будет предусматривать механизмы сотрудничества в сфере обороны, гарантий безопасности, совместного противодействия вызовам в регионе и углубления сотрудничества по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

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