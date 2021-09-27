По шаблонам роспропаганды, – Украина отреагировала на заявления Лукашенко о новом "фронте"

Александр Лукашенко огорошил новым антиукраинским заявлением. На этот раз самопровозглашенный президент сказал, что на границе Украины и Беларуси якобы открывается новый "фронт".

Реакция украинского МИДа не заставила себя ждать. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назвал высказывания Лукашенко очередной безосновательной инсинуацией в адрес нашей страны.

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Николенко предположил, что глава Беларуси очень хорошо усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины.

Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России. Хотя именно со стороны России сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа,

– подчеркнул Николенко.

Он также посоветовал Лукашенко озаботиться тем, чтобы сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России.

Украина никогда не будет создавать никаких угроз

Спикер украинского МИД подчеркнул, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела соседней Беларуси. А также не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа.

В то же время мы всеми силами и средствами дальше будем защищать свою свободу, независимость и свободный демократический выбор украинского народа в пользу европейской и евроатлантической интеграции,

– подытожил он.

Что стало поводом для истерии Лукашенко

Белорусский диктатор 27 сентября заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт". Мол, все потому, что на территорию нашего государства "тянут войска НАТО".

По его словам, в Украине под видом учебных центров "создают базы США". Там спецслужбы якобы обучают белорусских беженцев работать против Минска. Лукашенко решил, что ему следует на это реагировать.