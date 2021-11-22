В Службе внешней разведки России назвали ситуацию в Украине такой же, как и в Грузии перед событиями 2008 года. Правда, в Кремле те события трактуют по-своему.

В Службе внешней разведки России цинично и безосновательно обвинили Украину в чувствах "вседозволенности и безнаказанности".

Важно Россия провоцирует, чтобы Украина нанесла ответный удар, – военный волонтер

В Кремле подчеркнули, что такое поведение Киева спровоцировала "провокационная политика США и Евросоюза".

Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии накануне событий 2008 года. Тогда Михеил Саакашвили "сорвался с цепи" и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось,

– говорится в заявлении СВР.

Что известно о российско-грузинской войне? 7 августа 2008 года началась российско-грузинская война. Российские регулярные войска вторглись в Грузию, пересекая границу страны через Рокский тоннель. Из-за мощных обстрелов со стороны осетинских сепаратистов и российских военных, вечером, 7 августа, грузинские войска вошли в Цхинвали и начали там спецоперацию. Российская армия незаконно вторглась в Грузию по меньшей мере на 19 – 20 часов раньше начала грузинской операции. Официально Москва до сих пор заявляет, что ее военные зашли в Грузию лишь 8 августа, после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе.

Кремль традиционно опровергает свои войска на границе с Украиной

В августе 2008 года, после 17 лет необъявленной войны России против Грузии, началась официальная российско-грузинская война. Обстановка в Южной Осетии во многом схожа с обстановкой на Донбассе.

Российская разведка назвала "абсолютно ложной" информацию о концентрации на территории России сил для военного вторжения в Украину.

Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут разрушать украинские города, убеждают, что имеют какие-то достоверные сведения о таких намерениях России,

– отметили в Службе внешней разведки России.

Стоит отметить, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или в начале февраля 2022 года. По его словам, сейчас Кремль сконцентрировал у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих.

О возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. В то же время отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.