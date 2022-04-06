По типу теробороны: разрушенные города нуждаются в добровольцах-спасателях

МВД просит украинцев помочь спасателям навести порядок в городах, которые разрушили российские оккупанты. Там очень нужны добровольцы!

Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает 24 канал.

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Нужны добровольцы

В ГСЧС не хватает людей, чтобы оперативно разобрать завалы в освобожденных от россиян городах вроде Бородянки, Ирпеня и др. Монастырский просит украинцев им помочь. Нужно будет:

Разбирать завалы домов.

Искать людей среди завалов.

Оказывать помощь пострадавшим.

Помогать с гуманитарной помощью.

Как стать добровольцем для ГСЧС

Можете обратиться в любое подразделение ГСЧС. Они помогут со всем: предоставят необходимую информацию, помогут завезти, подробно расскажут о задаче и тому подобное. Это будет что-то по типу гражданской теробороны, отмечает Денис Монастырский.

Чем быстрее мы сможем разобрать завалы, тем больше сможем знать о том, что произошло в тех регионах. Это поможет установить все преступления, которые совершили эти нелюди,

– сказал Монастырский.

Он добавил, что Бородянка, Ирпень и многие другие городки, где побывали российские оккупанты, почти полностью разрушены.

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