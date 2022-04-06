По типу теробороны: разрушенные города нуждаются в добровольцах-спасателях
МВД просит украинцев помочь спасателям навести порядок в городах, которые разрушили российские оккупанты. Там очень нужны добровольцы!
Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире телемарафона, передает 24 канал.
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Нужны добровольцы
В ГСЧС не хватает людей, чтобы оперативно разобрать завалы в освобожденных от россиян городах вроде Бородянки, Ирпеня и др. Монастырский просит украинцев им помочь. Нужно будет:
- Разбирать завалы домов.
- Искать людей среди завалов.
- Оказывать помощь пострадавшим.
- Помогать с гуманитарной помощью.
Как стать добровольцем для ГСЧС
Можете обратиться в любое подразделение ГСЧС. Они помогут со всем: предоставят необходимую информацию, помогут завезти, подробно расскажут о задаче и тому подобное. Это будет что-то по типу гражданской теробороны, отмечает Денис Монастырский.
Чем быстрее мы сможем разобрать завалы, тем больше сможем знать о том, что произошло в тех регионах. Это поможет установить все преступления, которые совершили эти нелюди,
– сказал Монастырский.
Он добавил, что Бородянка, Ирпень и многие другие городки, где побывали российские оккупанты, почти полностью разрушены.
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