По Украине оккупанты запустили более 170 дронов: как отработали силы ПВО

Российская армия в ночь на 29 апреля запустила по Украине более 170-ти ударных беспилотников. По целям работала противовоздушная оборона.

Большинство из них удалось сбить. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также По Харькову ударили БпЛА: есть пожары и другие последствия в нескольких районах города

Сколько дронов сбило ПВО?

В целом ночью россияне атаковали Украину, запустив 171 ударный беспилотник, в частности реактивные, из Курска, Шаталово, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарская и оккупированных Донецка, Чауды, Гвардейского.

По данным Воздушных сил ВСУ, из них ориентировочно 120 целей были "Шахедами". Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Несмотря на это, к сожалению, произошло попадание не менее 12 ударных беспилотников на 10 локациях. На еще 12 местах было обнаружено падение обломков сбитых целей. По состоянию на 08:00 российская атака продолжается, поэтому следует быть осмотрительными.



Итоги работы ПВО 29 апреля 2026 года / Инфографика Воздушных сил ВСУ

К слову, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов "Флэш" в эфире 24 Канала сообщал, что оккупанты нашли новый дешевый инструмент для атак и давления в пограничной полосе, что становится серьезной проблемой.

Что известно о ночной атаке?

Россияне атаковали Одесскую область, в частности, гражданскую инфраструктуру Измаильского района. Там повреждено здание местной больницы. Также есть информация о пострадавших. Продолжается работа по ликвидации последствий.

Также враг нанес удар по гражданским объектам Шосткинского общества Сумской области. В жилищном секторе вспыхнули серьезные возгорания. К сожалению, погибла 60-летняя жительница, еще два человека пострадали.

До этого серия взрывов прогремела в Харькове. Местные власти сообщили о попадании в Основянском, Слободском, Немышлянском, Индустриальном районах города, там повреждена гражданская инфраструктура.

Кстати, Business Insider со ссылкой на спутниковые кадры сообщало, что Россия построила пусковые установки для дронов на базе в Орловской области для нового поколения беспилотников "Герань-5" с реактивными двигателями.