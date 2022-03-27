По всей Киевской области с вечера 27 до утра 28 марта вводится комендантский час

В Киевской области с 27 по 28 марта вводится комендантский час. Он продлится с 20:00 до 6:00.

В это время людям нельзя выходить на улицу. Разрешено только со специально выданными пропусками и удостоверениями личности. Кроме того, магазины, аптеки, АЗС не будут работать.

Кстати В Киеве с 28 марта отключат отопление

Власти подчеркивают, что эти временные ограничения способны спасать жизни.

Поэтому не подвергайте себя опасности, оставайтесь дома или в укрытиях,

– добавили в ОВА.

Кстати – Потери врага по состоянию на утро 27 марта: