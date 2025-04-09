По всей стране объявили тревогу: в небо взлетел МиГ-31К

В среду, 9 апреля, во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стал взлет истребителя МиГ-31К

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Почему объявили тревогу

По данным Воздушных сил, тревога по всей стране была объявлена в 17:27.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома в Астрахани. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– предупредили защитники неба.

В 17:33 в ВСУ предупредили об угрозе пуска аэробаллистической ракеты Х-47М2 "Кинжал" с МиГ-31К.

Где сейчас звучит тревога: смотрите карту

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Заметим, аэробаллистическая ракета "Кинжал" способна развивать скорость до 3400 метров в секунду и лететь на расстояние до 2000 километров. В случае пуска "Кинжала" у людей по всей стране есть всего несколько минут, чтобы добраться до укрытия – чего недостаточно. Поэтому тревогу объявляют еще при зафиксированном взлете.